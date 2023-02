Las dolorosas declaraciones de Gloria Trevi sobre su bebé fallecida

Fue en una entrevista que ofreció al programa español "Viajando con Chester" que la mexicana se permitió hablar sobre el tema. Dijo que no está del todo segura de la causa de la muerte de su pequeña, reseñó Últimas Noticias.

"Sinceramente, yo creo que fue de muerte de cuna. Pero que lo haya podido ver con doctores, que me lo hayan podido decir, no", sostuvo.

Cuando hablé con la persona que el tipo (Sergio Andrade) le pidió que se llevara a mi hija, ella me dijo a mí: ‘la llevé a un hospital, le hicieron su acta de defunción’. Me dijo que había muerto de muerte de cuna, que la había enterrado en un lugar cristiano, que me iba a llevar", continuó la intérprete de "Pelo suelto".

No obstante, la joven que en ese entonces le dijo a Trevi lo que ocurrió con su hija le confesó luego que mintió por órdenes de Andrade.

He hablado con esa persona y todo lo que me dijo fue algo que el señor le pidió que me dijera. Pero ella era otra persona que estaba aterrada", expresó.

"En shock"

Ana Dalay nació el 10 de octubre de 1999 en un hospital público en Brasil, de acuerdo con Univisión. Murió en la residencia de la pareja el 13 de noviembre del mismo año, pero el dolor por su partida física no resiste el paso de los años.

En el momento que vi a mi hija y entendí… porque tú como mamá cuando tienes a tu hijo, es algo… mi razón se puso rara, en shock", manifestó Gloria Trevi en la entrevista, al tiempo que agregó: "Yo no me di cuenta ni siquiera cuando se llevaron a mi hija".

Meses después, en enero de 2000, la policía dio con el paradero de la artista y a la cárcel fue a dar. Pese a que estaba yendo directo a prisión, ella "seguía en shock" por la pérdida de su bebé, según manifestó.

"Yo había perdido a mi hija dos meses antes. Entonces, cuando a ti te amputan las extremidades no sientes un granito. Yo no sentí, no me importaba", mencionó. Por eso, "salí en la foto sonriendo, en la foto cuando me ficharon, porque pensé en mis padres, no quería que me vieran asustada".