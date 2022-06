La Vero Gómez: “Me siento muy orgullosa de ser maracucha” [+Video]

Verónica Gómez Pino, mejor conocida como “La Vero Gómez”, engalana este sábado las tablas del Teatro Baralt, aunque en palabras de la comediante es ella la que podrá morir tranquila tras su presentación en el emblemático teatro marabino.

Siempre es una gran responsabilidad hacer comedia. Para mí, hacer reír a la gente es como un trabajo social. Creo que la risa es terapéutica, la risa es sanadora (…) y me gusta mucho hacerlo en Maracaibo porque me he dado cuenta que no hay una gran movida de Stand Up”, dijo la también locutora, al aseverar que 'me siento muy orgullosa de ser maracucha'.

“La Vero” será la primera mujer comediante en hacer Stand Up en el Teatro Baralt y aseguró estar tranquila al saber que ya en diciembre pasado “El Conde” inauguró las groserías dentro de la “Joya cultural del Zulia”.

Esta será la quinta presentación de su gira “Disociada” y reconoció estar profundamente emocionada por volver a Maracaibo y hacerlo esta vez en solitario, tras haber visitado la capital zuliana con shows previos, pero en compañía de sus compañeros de “Calma pueblo” en 2017.

Siempre he pensado que la comedia tiene que ser muy personal, yo siempre parto de la premisa de que “It’s funny because is truth, es cómico porque es real”, yo no me paro a inventar cuentos, todo los cuentos que escuchan en "Disociada" son cuentos que de verdad me han pasado”.