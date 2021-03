La serie de El Señor de los Anillos ficha al director de Doctor Who

La serie de El Señor de los Anillos, el ambicioso proyecto televisivo de Amazon Studios para su plataforma Prime Video, ficha a un nuevo director. El británico Wayne Che Yip se une a la ficción, que está rodándose ya en Nueva Zelanda y que tiene previsto su estreno en este 2021 y que cuyos dos primeros episodios rodó el cineasta español Juan Antonio Bayona.

Yip se unió al equipo creativo tanto como director como coproductor ejecutivo y se encargará de dirigir cuatro episodios de la ficción. Con gran experiencia en la dirección de series de televisión, Yip es conocido por su trabajo dirigiendo series populares como Hunters, Preacher, Utopia y Doctor Who, también ha dirigido recientemente episodios de la próxima serie de fantasía The Wheel of Time, también de Amazon, reseñó Europa Press.

Es un verdadero honor haber sido invitado por J.D., Patrick y Amazon Studios a formar parte del mundo de Tolkien. Todos los días me motiva trabajar con el increíble equipo en Nueva Zelanda a medida que contribuimos, desde la humildad, al legado de una de las más grandes historias jamás contadas,” afirmó Yip, mediante un comunicado.

Ambientada mil años antes de los eventos relatados en El Hobbit y El Señor de los Anillos, la trilogía de J.R.R. Tolkien, la serie comienza en una época de relativa paz y sigue a un reparto de personajes, tanto conocidos como nuevos, a medida que se enfrentan al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media.

Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas, hasta los majestuosos bosques de la capital élfica de Lindon, al espectacular reino insular de Númenor, o los lejanos confines del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que vivirán mucho después de que ellos se hayan ido.

J.D. Payne y Patrick McKay son los showrunners de la ficción, además de ser también productores ejecutivos. Entre los actores confirmados para la serie están Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, ma Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Dylan Smith, Cynthia Addai-Robinson y Maxim Baldry, entre otros.