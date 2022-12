La música latina lideró el 2022 y sigue dominando las plataformas

Considerado “El Rey del Streaming”, Bad Bunny bate otro récord al mantener su liderazgo por tercer año consecutivo. Además, dos de sus canciones se cuelan en el top cinco internacional, “Me Porto Bonito” y “Titi Me Preguntó”, y “Ojitos Lindos” en el top diez.

Así, el artista latino lidera el ranking con una discografía prácticamente en español en su totalidad, demostrando que la música es un idioma universal que rompe todas las barreras. Ya lo aseguró él mismo cuando recibió el Premio MTV a Artista del Año.

Lo llevo diciendo desde el principio, siempre creí que yo podía llegar a ser una de las estrellas más grandes del mundo sin tener que cambiar mi cultura, mi lengua, mi idioma, mi jerga… ¡Yo soy Benito Antonio Martínez de Puerto Rico pa’l mundo entero, gracias!”, expresó.

Y sí, es tan grande como para no solo liderar la clasificación internacional de música en Spotify cantando en español, sino que su último álbum, “Un Verano Sin Ti”, también es el más escuchado de la plataforma por encima de apuestas en inglés.

No es de extrañar que así sea cuando el disco logró 10 nominaciones a los Grammys Latinos de los cuales se hizo con cinco, y logró estar 13 semanas seguidas como primero del ranking de la Billboard 200 convirtiéndose en el primer álbum íntegramente en español en liderar la lista a finales de año.

De lo urbano a lo clásico

El éxito de Bad Bunny evidencia, además, que la música latina y los géneros urbanos siguen en auge. Y es que, por ejemplo, canciones de música urbana de otros artistas, como “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52” de Bizarrap y Quevedo, conocida popularmente como “Quédate” también se cuelan en el top 10 de canciones, y la cantante Carol G se posiciona entre las 10 artistas femeninas más escuchadas.

Este auge de lo urbano va más allá de la música latina, pues también tienen sitio en el Top 5 del ranking internacional de artistas raperos como Drake y The Weeknd. Además, en el top 10 masculino tienen su hueco Kanye West y Eminem, así como Doja Cat lo tiene en el top 10 femenino.

El R&B, el Soul, el Dance Pop y el Hip-Hop tienen varios representantes en los rankings, con artistas como Dua Lipa, Rihanna o Arianna Grande entre las mujeres más escuchadas a nivel mundial. Los álbumes “Planet Her (Deluxe)” de Doja Cat y “Future Nostalgia” de Dua Lipa tienen también puesto entre los 10 más escuchados.

Además, la canción “Stay”, dueto del rapero The Kid Laroi con Justin Bieber ha sido este año la tercera más escuchada del mundo. Y el remix de “Cold Heart” entre Elton John y Dua Lipa también está en el top 10 de temas más reproducidos.

Pero si hay algo que ha sorprendido, es que también clásicos de otras épocas musicales han vivido un resurgir, como ha ocurrido con Kate Bush y su “Running Up that Hill” (1985), que décadas después de su lanzamiento se ha colado entre las canciones más escuchadas del año internacionalmente gracias a su aparición en la serie de Netflix “Stranger Things”.

Del pop a la ola coreana

Por supuesto, el pop sigue teniendo su sitio en el podio musical. Su mayor representante es Taylor Swift, la artista más escuchada a nivel internacional después de Bad Bunny, y cuyo álbum “Midnight” también está en el ranking.

Además, Billie Eilish, Adele, Olivia Rodrigo y Lana del Rey son algunas de las mujeres más escuchadas; y Justin Bieber, Ed Sheeran o Harry Styles se encuentran entre los artistas masculinos con más reproducciones.

Este último, además, ha conseguido hacerse con el mérito de la canción más escuchada gracias a su aclamado “As it Was” y su álbum, “Harry’s House”, es el segundo más exitoso en la plataforma después del de Bad Bunny.

Pero la globalización y la ruptura de fronteras vuelven a evidenciarse con la presencia del K-pop. Y es que el grupo coreano BTS cierra el Top 5 de artistas internacionales más escuchados, algo que pone de manifiesto una vez más el impacto de la ola coreana.