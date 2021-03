La muerte que entristeció a la reina Isabel II en medio de los escándalos de la corona

El presidente de Tanzania, John Pombe Magufuli, murió el miércoles. A días de haberse conocido la noticia, la reina Isabel II despidió al mandatario con un sentido homenaje de su parte y de su marido, el duque de Edimburgo.

“El príncipe Felipe y yo nos entristecimos al conocer la noticia de la muerte del presidente John Magufuli. Deseo transmitir mi más sentido pésame a sus seres queridos y al pueblo de Tanzania”, escribió la reina Isabel en una declaración formal, reseñó La Nación.

Tras las declaraciones de la monarca, el príncipe William publicó sus propias palabras en la cuenta oficial de Twitter de los duques de Cambridge. “Mis condolencias al pueblo de Tanzania por la muerte del presidente Magufuli. Disfruté mucho mi visita en 2018, cuando fui calurosamente bienvenido por el Presidente”, escribió.

“Mis pensamientos están con su familia y los ciudadanos de Tanzania en este momento difícil”, concluyó, firmando con una simple e informal “W”.

I hugely enjoyed my visit to Tanzania in 2018, when I was warmly welcomed by the President. My thoughts are with his family and the people of Tanzania at this difficult time. W

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) March 19, 2021