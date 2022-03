La lujosa vida de la hijastra de Lavrov en “Londongrado”

Polina Kovaleva tenía sólo 21 años cuando pagó, billete sobre billete, 4.4 millones de libras esterlinas (unos 5.2 millones de euros al tipo de cambio actual) por un lujoso apartamento en el barrio londinense de Kensington.

Ahora, los parlamentarios británicos están pidiendo que la joven, que ha cumplido los 26 años, sea añadida a la lista de rusos sancionados por el gobierno, como consecuencia de la invasión ordenada por Vladímir Putin en Ucrania y que ya cumplió las dos semanas, reseñó ABC.

Su nombre no sería especialmente relevante si no fuera porque Kovaleva es la hija de la amante del ministro ruso de Exteriores, Serguei Lavrov, uno de los pesos pesados del Ejecutivo ruso, sobre todo en esta crisis provocada por la guerra.

Lavrov está casado desde 1971 con Maria Lavrova, con quien tiene una hija, Ekaterina, y dos nietos, pero su ‘segunda familia’, cuyo caso no es único entre los más cercanos a Putin, la componen Kovaleva y su madre, Svetlana Polyakova, una actriz y restauradora.

A ella la conoció mientras trabajaba también en el ministerio de Exteriores y cuya relación es bien conocida, sobre todo después de que el año pasado un informe del equipo del opositor Alexei Navalny desvelara que la mujer acompañó al ministro en más de 60 "misiones diplomáticas" por medio mundo. Según la investigación, Polyakova tiene propiedades en Rusia y el Reino Unido valoradas en más de 12.300 millones de euros.

I would like you to meet Polina Kovaleva. Polina is a 26-year-old glamorous Russian girl from London🇬🇧. She lives in a huge apartment in Kensington and loves to party, her instagram feed looks like a non-stop holiday. That’s not unheard of, but there is one small detail…(THREAD) pic.twitter.com/6OsVGjPxQQ

— Maria Pevchikh (@pevchikh) March 10, 2022