La “Chilindrina” reveló las consecuencias físicas de vendarse el busto durante años

La actriz mexicana, María Antonieta de las Nieves, mejor conocida por haber interpretado a La Chilindrina en la serie televisiva El Chavo del Ocho, compartió recientemente algunos aspectos importantes de su vida profesional.

La intérprete de 70 años reveló los graves estragos de salud que padeció luego de encarnar por tantos años a un personaje infantil, lo que exigía que ocultara su busto.

Para verme niña me las apachurraba, me las vendaba, (y decían) ‘Ay, qué profesional es María Antonieta. Pues cómo no, si me estaba ahogando, imagínate”, expresó De las Nieves en una entrevista con Yordi Rosado.

La recordada Chilindrina, aseguró que mantener esta condición por 50 años, le ocasionó tumores en el busto, que no solo pusieron en riesgo su vida, sino también le impidieron alimentar adecuadamente a su hijo.

“50 años con el busto apretado, ¿qué pasó? Que me casé, que tuve a mi hijo, que se me hicieron unos tumores en los senos horrendos, que no podía alimentar bien a mi bebé porque no salía la leche y sin embargo yo traía un busto hasta acá, fui bustona desde joven”, expresó.

Tras someterse a las primeras cirugías, María Antonieta de las Nieves confesó que su estado de salud comenzó a empeorar, lo que casi le llevó a perder uno de sus senos.

Me tuvieron que operar y poner unas prótesis, después no me gustó porque las prótesis eran grandes. No sabes lo que he sufrido yo por mi Chilindrina. Y la última vez que me operé fue para quitarme las dos prótesis porque creían que tenía yo cáncer”.

Por fortuna para la actriz, todo pareció tratarse de una complicación que pudo ser corregida a tiempo, por lo que manifestó estar muy agradecida con su doctora y con su fallecido esposo.

“Lo peor de todo es que fue en el año 2000, a mi marido le encontraron cáncer en la próstata y a mí cáncer en los dos senos. Dije ‘primero operan a mi marido y ya que salga pues vemos qué pasa conmigo”, expresó.