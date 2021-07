La asombrosa teoría que conecta los finales de Loki y WandaVisión

Si bien el final de Loki dio respuesta a muchas de las interrogantes sembradas a lo largo de su primera temporada, también sirvió para que los fans analicen cada segundo para intentar aventurar qué consecuencias tendrá lo visto en el sexto capítulo para el futuro el Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Y una de las teorías más recientes e impactantes vincula los acontecimientos del último tramo de la serie de Tom Hiddleston precisamente con el final de WandaVision, indicando que, muy probablemente exista un nexo entre ambas y que incluso sus desenlaces están “sincronizados”, reseñó Europa Press.

En el último capítulo de WandaVision, Wanda se enfrentaba a Agatha Harkness en un combate durante el cual, la protagonista absorbía la magia de su contrincante, desbloqueaba todo su poder y, por fin, se convertía, ya sí y con todas las de la ley, en Bruja Escarlata.

Por otro lado, en el tramo final de Loki, el Dios del Engaño y Sylvie logran hablar con El que permanece, quien les confiesa que él está detrás de la Agencia de Variación Temporal ya que es necesario que alguien mantenga la Sagrada Línea Temporal sin ramificaciones para evitar que variantes malvadas suyas surjan e intenten conquistar otras realidades.

Aunque Sylvie intenta matar a El que permanece en varias ocasiones, él siempre logra escapar porque sabe lo que va a ocurrir. Sin embargo, llega un punto en el que sus registros se acaban y el futuro queda sin definir. Un usuario de YouTube, que curiosamente se hace llamar Batman, sincronizó el último episodio de ambas series y descubrió lo que podría ser algo más que una curiosa coincidencia.

Es concretamente en el minuto 27 y 30 segundos donde comienza esta presunta sincronía. Es entonces cuando se escucha un ruido de fondo, una especie de trueno, y El que permanece cambia su gesto, risueño y casi burlón hasta entonces, para adoptar una expresión de preocupación e incertidumbre… casi inseguridad.

“Acabamos de cruzar el umbral”, dice para después poner cara de excitación y cierta ilusión ante lo desconocido. “Mentí, mentí cuando dije que sabía cómo iba a ir todo, lo sabía pero solo hasta cierto punto… y ese punto era hasta siete, ocho, nueve, diez segundos. Ahora no tengo ni idea de qué pasará a continuación”, relata mientras la Sagrada Línea Temporal comienza ramificarse sin control.

Pero… ¿qué es lo que hace que se produzca este punto de inflexión? Bueno, para responder a esta pregunta es donde entra en juego el capítulo final de WandaVision… y ese segundo exacto en el que, según esta teoría, todo cambió en el UCM.

El final de lo que El que permanece describe como lo que está escrito, lo que él ya sabía que iba a pasar, llega justo cuando en el final de WandaVision cuando la protagonista se está enfrentando a Harkness y absorbe la energía vital de esta desatando todo su poder. De hecho, en el momento en que Maximoff se convierte en Bruja Escarlata, en Loki cae un sonoro relámpago que sobresalta al personaje interpretado por Majors.

La coincidencia continúa cuando Agatha empieza a descender mientras El que permanece toma una figura y la suelta sobre el escritorio. Tanto la villana como la estatuilla caen de forma simultánea. Quienes afirman que no es una mera casualidad lo que une el final de ambas series, señalan que quizá fue Wanda quien, al derrotar a Agatha creó el punto de inflexión que dio lugar al multiverso y que, por tanto, Sylvie no habría tenido la culpa de ello al matar a El que permanece, o al menos no por completo.

Aunque se prevé que en Spider-Man: No Way Home, que llegará el próximo diciembre, el Multiverso tendrá un peso fundamental, la película en la que se espera que realmente se exploren las realidades alternativas y sus consecuencias es Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que se estrenará en marzo de 2022.

Además de Wanda y el Doctor Strange, ya se confirmó que Loki también aparecerá en la película, lo que podría ser un indicio de que la teoría señalada no sea tan descabellada como pueda parecer.