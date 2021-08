Kylie Jenner está embarazada y espera su segundo bebé con Travis Scott

Kylie Jenner está embarazada de su segundo hijo fruto del amor intermitente que mantiene con Travis Scott, según confirmaron varias fuentes a Page Six. La pareja ya tiene una hija en común, Stormi de 3 años.

Jenner ha mostrado en varias ocasiones la ilusión que le hace darle un hermano a su pequeña, así que este nuevo embarazo es una buena noticia para la familia Kardashian.

La artista no lo ha hecho público, pero según varios testigos cercanos a la familia, Kylie estaría embarazada de su segundo bebé. Por su parte, Caitlyn Jenner, la madre de Kylie, ayer ya desveló alguna información al respecto cuando dijo que estaba esperando otro nieto, aunque no quiso revelar de quién, reseñó La Vanguardia.

Un día después, ya sabemos quién es la embarazada. Y es que Kylie en marzo en una entrevista a Harper ‘s Bazaar, reveló que “todos mis amigos me presionan al respecto (…) Les encanta Stormi. Definitivamente siento la presión de darle un hermano, pero no hay ningún plan“.

Sin presión o no, al final la hija mayor de Travis Scott y Kylie Jenner tendrá un hermano o hermana, porque todavía no se ha desvelado el género del bebé.

Kylie siempre ha mostrado su intención de formar una familia numerosa. En un directo de Instagram su mejor amiga Stassie Karanikolau la celebrity dijo que quiere siete hijos, pero que no era el momento. Además, añadió que para ella el embarazo no es una broma, es algo serio y duro y que todavía no estaba preparada para eso.

El primer embarazo lo ocultaron

Kylie, que empezó a salir con Scott en abril de 2017, pasó su primer embarazo de forma discreta, anunciando la llegada de Stormi solo después de haber dado a luz. La razón de haber ocultado ese primer embarazo fue que era muy joven y que no sabía cómo sacar a la luz el embarazo y cómo llevaría ella misma que públicamente se supiera que estaba embarazada.

La empresaria quería estar tranquila durante su primer embarazo, una decisión que fue apoyada por su hermana Kendall Jenner en su día: “Esto es obviamente una teoría -nunca he estado embarazada, y estoy segura de que hay estudios sobre esto- pero creo que cuanto más en paz estás cuando estás embarazada, eso se traslada a tu hijo“, confesó la hermana de Kylie.

Kim Kardashian la hermana mayor de Kylie, también ha explicado porqué ocultaron ese embarazo y lo difícil que fue hacerlo. “Había veces que íbamos en coche y los paparazzi casi se estrellaban contra nuestros coches porque sólo querían una foto“. “Kylie realmente quería proteger su seguridad, la del bebé, y que fuera un momento privado” ha confesado Kim.

La menor del clan Kardashian-Jenner desató por primera vez los rumores de un embarazo este verano al salir con una camiseta extremadamente holgada. Tras los rumores, intentó despistar a los fans publicando una foto con un cóctel en su Instagram y con el texto: “Nada como un martini de lichi“.