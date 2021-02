Kim Kardashian solicita el divorcio de Kanye West

Lo que era un secreto a voces, este viernes se confirmó. El portal de entretenimiento TMZ publicó que Kim Kardashian le solicitó el divorcio a su esposo durante casi siete años, el rapero Kanye West.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, que cita a TMZ, la separación fue cordial. En la petición Kim, de 40 años, exigió la custodia compartida de los cuatro hijos North, Saint, Chicago y Psalm. Los motivos del divorcio no se conocieron de inmediato.

“Estoy resignado a la realidad (… ) Sabía que vendría, pero eso no lo hace más fácil”, publicó Reuters citando una fuente cercana a la pareja que conversó con la revista ‘People’. “Este es un día sombrío para él”, agregó en alusión al cantante Kanye West.

Desde finales del 2020 ya se sabía que la pareja se había separado, sin embargo, hasta la fecha no ha habido declaración o postura oficial, pero ambos ya llevan agendas separadas y su adiós definitivo está a punto de llegar.

Kim alcanzó la fama cuando, junto a su familia, protagonizó el show ‘Keeping Up with the Kardashians’ y luego se consolidó como celebridad a través de las redes sociales. Ella contrajo matrimonio con West en mayo de 2014.

Para muchos, la relación poco convencional se tensó en el año 2020 cuando West se lanzó infructuosamente a la Presidencia de Estados Unidos. De acuerdo con el portal ‘Yahoo Entertainment’, durante la aspiración de West a la Casa Blanca fueron revelados secretos íntimos de la familia que pudieron afectar la relación.

Adicionalmente, el cantante, quien sufre de trastorno bipolar, publicó un tweet en el que expresaba frustración por intentar separarse de Kim durante años. Posteriormente, West borró su comentario. Kim reaccionó a ello con un comunicado en el que, entre otras cosas, pedía compasión por su esposo ante su condición.

El matrimonio fue el primero para West y significó el tercero para Kardashian. Antes había contraído nupcias con el productor musical Damon Thomas (2000-2003) y el jugador de baloncesto Kris Humphries (2011 y 2013).

La separación se presenta un mes antes del estreno de la última temporada del show ‘Keeping Up with the Kardashians’, el 18 de marzo, en el que se espera ofrezca mayores detalles de la reciente ruptura en la relación de pareja.