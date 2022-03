Kenia Os recrea su propio mundo en el disco "Cambios de luna"

La mexicana Kenia Os no se considera muy mística pero al consultar a su "astróloga de cabecera" se enteró de que su signo zodiacal (cáncer) estaba regido por la luna, eso fue una de las muchas fuentes de inspiración que tuvo para nombrar su primer disco "Cambios de luna", un proyecto que expresa los cambios más radicales que ha vivido recientemente.

Unas mariposas y la frase "vivo creando mi mundo" inspiraron a Kenia Guadalupe Flores Osuna (Mazatlán, 1999) a darle una identidad visual y metafórica a su trabajo musical que comienza con el tema "Cambios", una canción de "fuerza y resiliencia".

"Fue la más especial del álbum, la puse como primer tema sabiendo que no era la más popular, porque tiene un mensaje muy bonito. La canción dice: 'ahora me toca a mi cambiar, sanar, voy a poner todo en su lugar' y es esta parte de comenzar desde cero y decir, no voy a parar por nada, voy a seguir adelante, voy a seguir soñando", dice la joven.