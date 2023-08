Karol G brilla en la portada de la revista Rolling Stone

a cantante Karol G el pasado lunes sorprendió a los usuarios de la red social de la camarita, plataforma donde supera los 65 millones de seguidores, tras las más recientes fotos compartidas, y es que presumió que es el rostro de la nueva portada de la revista Rolling Stone, hecho que sin duda la mantiene bastante emocionada por cumplir otro sueño.

A su vez, la colombiana dejó a más de uno atónito al mostrarse con poca tela y con algunos detalles tipo futurista, y es que posó con lencería negra y unos tenis del mismo tono, también con una chaqueta gris y su larga melena rosada fue la gran protagonista.

Hoy en la portada de @Rollingstone. Uno más de mi bucket List. Photographer @domenvandevelde. Writer @jabladora. Creative Director @Joe_Hutchinson. Director of Photography & Deputy Creative Director @emma.v.reeves. Senior Editor @julyssa_raquel. Styling @nicolaformichetti”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Esta portada coincide con otro gran momento para la cantante de 32 años: el éxitoso lanzamiento de su nuevo tema Mi ex tenía razón, además de las miles de reproducciones nuevas que viene acumulando Mañana será bonito ("Bichota" Season), una edición especial de su reciente álbum, reseñó RPP.

La sesión fotográfica también viene acompañada de una extensa entrevista donde Karol G comparte su admiración por la cantante Selena Quintanilla y cómo esta influyente figura la ha inspirado, en especial en el sonido de su último sencillo. “Tuve mucho tiempo de mi vida que era súper obsesionada y lloraba porque no la iba a conocer nunca”, comenta.

Cercanía con Feid y colaboración pendiente

En cuanto a Feid, Karol G contó que tenían planes de colaborar en el tema Verano rosa, una canción de desamor que quedó pendiente en la versión final del disco Mañana Será Bonito (Bichota Season). A pesar de que ambos estaban de acuerdo con el proyecto, la colaboración no se materializó debido a limitaciones de tiempo.

También contó que cuando se conocieron en Medellín no eran tan cercanos: “Nosotros estuvimos mucho tiempo que no hablábamos, que nos dejamos de hablar y casi que no sabía nada de él”. El artículo cierra este tema revelando que fondo de pantalla del teléfono de Karol G tiene una foto informal de Feid sonriendo.