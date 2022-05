Julián Gil revela que le diagnosticaron cáncer de piel

El actor argentino Julián Gil sorprendió a sus fans al revelar en un sentido video, que fue diagnosticado con cáncer de piel hace más de un año, por lo que los exhortó a cuidarse y a no abusar del sol bajo ninguna circunstancia.

Todo comenzó con una pregunta de sus seguidores, quienes querían saber por qué tenía una cicatriz en el hombro derecho, y para explicarlo, subió un video a sus redes sociales en el que aparece platicando sobre su experiencia y cómo fue que se lo detectaron, reseñó Notistarz.

"Este vídeo tiene que ver con cáncer, lo pensé mucho antes de hacerlo por el motivo de que entendí que era algo muy personal pero me han escrito muchas personas para preguntarme por la cicatriz decidí hacerlo y entiendo que es porque debemos concientizar, yo como comunicador, a la gente", indicó en una primera parte del clip.

"Resulta que hace más de un año me salió un lunarcito, un poquito de relieve, fui al doctor y me mandó al endocrinólogo, un especialista muy bueno y resultó ser cáncer de piel. Estoy bien, hubo que operar pero para mí fue un shock muy grande enterarme que tenía cáncer, nunca pensé que me iba a dar, yo me creía superhéroe y no me iba a pasar nada", refirió.

El actor confesó que le dio por el exceso de sol, ya que en Puerto Rico abusó mucho, ya que quería estar bronceado y se ponía aceite de bebé y aunque todo el mundo se lo decía él no hizo caso, pero ahora está muy bien.

Indicó que cada seis meses tiene que hacerse chequeos y ahora uno más por un relieve que tiene en la nariz que no le gustó a la doctora: "usen protector o bloqueador y demás, estoy bien pasó casi dos año en pandemia, quería prevenirlos para que se hagan chequeos".

Además del video, compartió las imágenes de su cirugía las cuales son sumamente sensibles, ya que se ve la piel expuesta y con parte del tejido que le retiraron.