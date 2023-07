Juan Miguel y Olga Tañón estrenarán juntos “Me muero de ganas”

El venezolano Juan Miguel compartió en sus redes sociales un extracto de su nueva canción “Me muero de ganas”, donde, para sorpresa de sus fanáticos, se escuchó la melodiosa voz de “La dama de fuego”, Olga Tañón.

Desde hacía días atrás el cantante expresó que deseaba que su nuevo tema fuese interpretado por una mujer, y a través de su instagram extendió la invitación a la boricua, quien aceptó unirse al proyecto.

El intérprete de “Para verte mejor” aseguró que la intención inicial era que “Me muero de ganas” fuese estrenado en la voz de Olga, sin embargo, todo parece indicar que a la reconocida artista le gustó la combinación de ambas voces, por lo que editó el audio para que fuese una colaboración en lugar de un solo.

“Ella la escuchó, le gustó el tema, se lo envié, lo grabó, me lo envía, y de repente yo empiezo a escuchar la canción y suenan pedazos con mi voz, y yo como que “aquí hay un error porque esta mi voz” (…) y ahí es cuando Olga me dice “no vale, aquí no hay ningún error, esta canción va a salir cantada por los dos”, detalló Juan Miguel en instagram.

Con emoción y nervios el artista dio la noticia de que este 4 de agosto será el lanzamiento del tema, por lo que están apresurados en grabar el videoclip oficial. “Tengo que preparar la maleta como loco, esta semana como sea tenemos que grabar un video”, aseguró el cantante.