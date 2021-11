Jóvenes tiktokers comparten sus experiencias en Maracaibo

Valeria Sofía Rodríguez, Martín Albornoz y Adrián Tablante, los tiktokers del momento, llegaron a Maracaibo este miércoles 3 de noviembre, para participar en una serie de encuentros con la fanaticada zuliana.

El número de seguidores en las plataformas Instagram, TikTok y YouTube ha posicionado a estos chicos como unos de los preferidos por niños y jóvenes, quienes día a día siguen sus ocurrencias y bailes.

Los ticktokers tuvieron un compartir con la prensa local, este jueves, en Level Up Friends, en el Centro Lago Mall, donde conversaron sobre sus inicios y sus proyectos.

En su primer viaje a la capital zuliana, Valeria Sofía Rodríguez manifestó que la incursión en la creación de contenidos digitales nació de la necesidad de expresar sus sentimientos, vivencias y de reforzar su autoestima. Ella se inició en la publicación de contenido de su día a día durante la pandemia.

Comencé a realizar videos de comedia y nunca pensé que tendría tanto éxito, hoy me siento feliz de sacar sonrisas a millones de personas en diferentes países del mundo. Agradezco a Dios por permitirme estar aquí y compartir con todos ustedes».

La chica aseguró que usa sus redes sociales para pasarla bien, con contenidos que no rayen en lo obsceno o que no dañen la moral de terceros. «Nunca he querido ser un mal ejemplo, porque sé que hay muchos niños y jóvenes que quieren comenzar en redes sociales, y les quiero demostrar que podemos reír, pasarla bien y llegar lejos sin ser vulgares», enfatizó.

Adrián Tablante, oriundo del estado Aragua, expresó que la constancia es la clave de todo el éxito que ha alcanzado. «Mis compañeros y yo hemos trabajado con marcas grandes y hoy tenemos el cariño de muchas personas de acá y del exterior».

Este joven comenzó a subir videos en Tik Tok al inicio de 2020, poco antes de la pandemia.

Acotó que su trabajo en la plataforma 2.0 también le ha permitido alcanzar su marca de ropa, un logro del que se siente muy orgulloso.

Martín Albornoz, quien se cataloga como el gocho-maracucho, manifestó que aunque es de Mérida, lleva sangre maracaibera por ascendencia paterna. En su intervención, el joven recordó que inició en 2016 como usuario de la plataforma Musical.ly, pero con el transcurrir del tiempo evolucionó hasta llegar a TikTok, donde tiene un puesto importante.

Previo a la rueda de prensa, los creadores de contenido recorrieron la capital zuliana para conocer más de la cultura e idiosincrasia de esta tierra. Visitaron la Basílica de la Chinita, Santa Rosa de Agua, el Mercado Guajiro, entre otros lugares emblemáticos, acompañados de sus padres y representantes.

Durante su gira en Maracaibo también realizaron un desayuno con sus seguidores, además de una fiesta en un establecimiento de la ciudad.

