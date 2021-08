Joni Mitchell recibirá el premio Persona del Año de los Grammy

La emblemática cantautora canadiense es toda una eminencia de la música popular gracias a discos como "Court and Spark" (1974), "The Hissing of Summer Lawns" (1975) y, por encima de todo, "Blue" (1971), un título que habitualmente aparece entre los mejores álbumes de la historia