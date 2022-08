Johnny Depp volverá a dirigir una película 25 años después

El filme, que comenzará a rodarse en Europa la próxima primavera, está coproducido por Al Pacino y su reparto aún no ha sido revelado. Además de este proyecto, el pasado julio se conoció que la estrella de "Pirates of the Caribbean" regresaba a la interpretación tres años después del filme "Minamata"