Jessie J anunció la dulce espera de su primer bebé

La cantante británica Jessie J compartió a través de su perfil de Instagram, la noticia de que está en la dulce espera de su primer bebé, a sus 34 años de edad.

Asimismo, la también compositora compartió un video con el proceso de los meses que lleva de embazo, reseñó la revista Ronda.

Estoy tan feliz y aterrorizada de finalmente compartir esto... por favor se amable conmigo. Honestamente, tu chica solo quiere llorar feo en público en un traje de gato comiendo un pepinillo cubierto de chocolate sin hacer preguntas”, escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jessie J (@jessiej)

La información por parte de Jessie J causó mucha alegría entre toda su fanaticada y colegas, quienes expresaron estar muy feliz por el anuncio de la intérprete de "Do it like a dude" en los comentarios que le hicieron en su perfil de la red social de la camarita.

“¡¡Ah gritando felicidades para ti!! ❤️”, “Te ves completamente radiante y lleno de alegría. Muchas Felicidades mi amor ❤️❤️❤️”, “Cuando me dijiste – en mi corazón sentí la mayor gratitud… Te mereces esto más allá de lo creíble xxx”, “Ah estoy tan feliz por ti felicidades hermana mayor. toda esa paciencia, lo hiciste 🥺🥺🥺🥺🥺🥺 🥺🥺”, fueron los comentarios los comentarios de algunos de sus seguidores.

Igualmente, la artista británica es una de las cantantes internacionales con uno de los registros vocales más impresionantes de la industria musical.