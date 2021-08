Jerry Sánchez celebra sus 40 años de trayectoria en el Teatro Baralt

Este sábado 21 de agosto a las 6:00 p.m., el Teatro Baralt presenta a Jerry Sánchez para celebrar sus cuarenta años de trayectoria, en un concierto a beneficio de la institución.

El intérprete y compositor gaitero, Jerry Sánchez, se despide por tiempo indefinido de su ciudad natal Maracaibo, con un espectáculo que ofrecerá desde el Teatro Baralt, lugar que describe como “la representación de la grandeza y de la cultura de nuestro pueblo”.

“Yo quiero estar donde han estado los artistas más importantes de diferentes épocas. Este es un momento crucial en mi vida dentro de lo que es el ámbito musical y de la gaita (…) quiero de alguna manera dejarle algo a la ciudad y a través del Teatro Baralt puedo dejar una gaita, una manifestación de lo que he hecho toda la vida”, declara el cantautor de “La ciudad más bella”.

Sobre el concierto, manifiesta Jerry Sánchez emocionado: “Yo voy a transmitir en este concierto, que va a durar aproximadamente 1 hora 40 minutos, lo que soy como persona primero que todo, segundo como músico; pero no voy a cantar solamente mis gaitas, yo voy a compartir las experiencias que he vivido a lo largo de estos 40 años con las personas que me acompañen ese día y las personas que nos vean a través de las cámaras en el Zulia, en Venezuela y ahora con la tecnología que nos pueden ver en el mundo entero”.

La intención del fundador de Birimbao con esta despedida es dirigirse también a los venezolanos que son parte de la diáspora, para recordarles la grandeza del Zulia, por lo cual resalta sentirse orgulloso de despedirse con la gaita “Aquel Teatro Baralt”. Agrega Sánchez: “Siento que escalé un peldaño más en mi carrera, en la cuna de la cultura del estado Zulia. Cantarle al Teatro Baralt ha sido para mí un regocijo”.

La gaita y el Teatro Baralt, para Jerry, tienen una relación íntima que forma parte de la idiosincrasia del zuliano y que, a su vez, convierten a Maracaibo en otra ciudad. “La gaita somos nosotros, la gaita la vivimos, la respiramos, forma parte de nuestra idiosincrasia. El Teatro Baralt es una manifestación de la cultura del zuliano (…) el Zulia es el Baralt, el Zulia es la gaita, el Zulia somos nosotros y todos conformamos lo que son los valores culturales de nuestro estado”, comenta.

Al ser la música una manifestación artística de carácter emocional, con una penetración importante sobre lo humano que trasciende el entretenimiento y que, al mismo tiempo, se convierte en un puente de divulgación de ideas, le otorga a los músicos la responsabilidad de contribuir con la cohesión y formación social.

“Nosotros los músicos, los pintores, los artistas en todas las áreas tenemos una gran responsabilidad. Para las nuevas generaciones tenemos que dejar un legado, tenemos que continuar con lo que nuestros antepasados y nuestros ancestros hicieron con nosotros, tenemos que mostrar la grandeza de lo que somos como zulianos, de lo que somos como maracuchos y por supuesto, los venezolanos”, expresó.

La invitación es para que acompañen a este gran exponente de la gaita zuliana este sábado 21 de agosto en el Teatro Baralt, a las 6:00 p.m. Para obtener mayor información sobre este evento puede consultar la cuenta en Instagram de @teatrobaralt y @mdticket.