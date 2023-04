Jerónimo Gil quedó en libertad: "Estoy arrepentido y no quiero más armas en mi vida"

El actor Jerónimo Gil habló por primera vez luego de pasar 55 días tras las rejas en la cárcel "El Rodeo II". En una entrevista concedida a Luis Olavarrieta, Gil aseguró sentirse agradecido por todo el apoyo de su familia, por lo aprendido y lo vivido, así como también arrepentido de sus acciones.

"Me puse ansioso", destacó el actor en la entrevista. “No quiero más armas en mi vida, y no pienso volver a beber así en mi vida".

Durante la entrevista, Olavarrieta le preguntó si tenía problemas de ira, de alcohol o adicción a algún tipo de estupefaciente. Gil reconoció que su problema es de ira.

"Yo estoy seguro que es ira, alcohol, no creo, puede ser que cuando lo ingiera me afecte, pero en eso estoy trabajando. Yo creo que es un tema de límites, pero yo creo que es ira. Drogas no, porque estoy sano, inclusive yo pasé por exámenes y siempre me encontraron sano, en ese sentido", expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Versión Final (@versionfinalweb)

Destacó que sus problemas de ira son producto de diversos sucesos que han derivado en emociones que no ha sabido canalizar. "Es un tema familiar, eso creo que nunca lo he conversado con nadie, vengo de una familia muy fuerte", expresó.

Con respecto al altercado ocurrido en una #discoteca de Caracas, el actor aseguró que en el momento que ocurrió el incidente en las afueras de esa reconocida discoteca de la capital, se encontraba atravesando por la ruptura de una relación y por una tensa situación con su socio.

“Todo ese cúmulo de emociones y quizás eso influyó en la violencia que exteriorice ese día”, comentó. Afirmó que no recuerda el motivo por el que fue sacado del local, sin embargo cree que se debió a algún altercado dentro de las instalaciones.

"Asumí mi obligación como hombre que se responsabiliza de sus actos y estuve 55 días confinado en el Rodeo II".

El reconocido actor comentó que durante su estancia en la cárcel, impartió clases de dicción y actuación. Además, confirmó que su estadía en prisión lo marcó en su momento porque estar bajo ese régimen lo hizo sentir asustado y vulnerable.