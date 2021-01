Jennifer Lopez reveló que tuvo que pasar por terapia porque no se amaba

La diva del Bronx Jennifer López reveló durante una entrevista que sostuvo con el famoso entrenador de propósito Jay Shetty, que a sus 30 años no se amaba a sí misma y admitió que tuvo que ir a terapias para superarlo.

Durante su participación en el programa JLO, afirmó que ella creía amarse y que tenía mucho amor propio, sin embargo, las cosas no eran así y enfatizó que parte su desamor se debía a sus relaciones personales con gente no que no era indicada.

Recuerdo cuando estaba haciendo terapia, al principio, ya sabes, un poco en mis 30 y se hablaba mucho sobre amarse y yo estaba como, “Me amo a mí misma”, pero obviamente estaba haciendo todas estas cosas en mis relaciones personales que no parecía que me quería a mí misma”, comentó la diva.

La actriz de 51 años agregó que en aquel entonces ni siquiera entendía el concepto de amor propio y que entenderlo le llevó mucho tiempo y señaló que todavía sigue en ese viaje.

En la actualidad JLO, es una de las figuras más exitosas dentro de la música, el espectáculo y el mundo empresarial, pues ha sido elogiada en muchas ocasiones por sus interpretaciones y trabajo, un claro ejemplo de ello fue su actuación en “El super Bowl y recientemente en la toma de posesión del presidente de Estados Unidos Joe Biden”, eventos que han sido catalogados de gran importancia.

Además, es vista como uno de las artistas que posee el tan ansiado elixir de la juventud.