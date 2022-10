Jennifer Lawrence admite haber perdido el control de su vida tras ganar el Oscar

Una interpretación impecable, una caída de camino a recoger un Oscar, una espontaneidad poco habitual en Hollywood y una saga que se convirtió en la más vista del momento fueron suficientes para elevar a Jennifer Lawrence a la categoría de superestrella en 2012.

Todo el mundo quería saber de ella, hacerle una entrevista, que diera algún detalle sobre su vida o volviera a pronunciar una de esas frases que llegaban a todos los lugares del mundo rápidamente e incluso antes de que se acuñara el término viral.

La actriz era la más buscada, sus looks los más comentados... y le pasó factura. "Creo que perdí el control de alguna forma", ha admitido la artista en una entrevista durante el festival de cine de Londres.

"Entre el estreno de Los juegos del hambre y ganar el Oscar me convertí en tal mercancía que cada decisión que debía tomar se convertía en un trabajo de grupo. Cuando pienso en ello ahora no puedo mirar a esos años siguientes, porque me sentía fuera de control", ha contado Jennifer Lawrence