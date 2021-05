J Balvin pide parar la “guerra civil” que se vive en Colombia

El artista colombiano J Balvin denunció este martes la crisis política y la violencia que vive su país, que calificó de “guerra civil” después de que las protestas se hayan saldado con al menos 19 personas muertas y unas 800 personas heridas.

“En Colombia hay ahora una guerra civil y no hay palabras para describir lo que está pasando”, alertó el cantautor un encuentro con la prensa internacional para hablar sobre su documental, “The Boy from Medellín”, que se estrena este viernes.

El músico de Medellín, que cuenta con millones de seguidores en las redes sociales y fue considerado por la revista Time como una las 100 personas más influyentes del 2020, hizo un llamamiento a conversar para superar la violencia.

Aseguró que la difícil situación, que ha estado marcada por la brutalidad policial y los bloqueos, lo “tiene triste” y “sin dormir”.

“No he dormido de pensar en qué otra manera puedo hacer para ayudar (…) Utilicé mis redes de plataformas ayer a las 4:00 de la mañana. Como que no me aguanté más y dije ‘ok, es tiempo de volver a activarla, a contarle al mundo lo que está pasando porque es muy triste'”, dijo.