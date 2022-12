Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa se separan tras ocho años de noviazgo

Todo hacía pensar que la pareja formada por Isabel Preysler, de 71 años, y Mario Vargas Llosa, de 86 años, iba viento en popa. Sin embargo, según adelantó este miércoles la revista ¡Hola!, tras ocho años de relación, la madre de Enrique Iglesias, Julio Iglesias y Tamara Falcó, ha decidido seguir camino separado en la vida del escritor.

La revista apunta que los últimos meses no han sido fáciles en casa de Preysler y Llosa y desde septiembre la convivencia se había vuelto difícil debido a sus diferentes trabajos. Según confirma ¡Hola!, Mario Varga Llosa salió a mediados de diciembre de casa de Preysler tras una escena de celos infundados, publicó ABC.

Mario salió de la casa de Isabel para instalarse en su piso, situado cerca de la Puerta del Sol, en pleno centro de la capital. No dio la menor explicación. Isabel pensaba que Mario regresaría después de un tiempo, pero no ha sido así. El escritor nunca volvió.

No era la primera ocasión que esto ocurría. Otra vez también había dejado la vivienda por este mismo motivo, y es precisamente esto lo que ha llevado a Isabel a pensar que no merecía la pena continuar apostando por una relación que no tiene futuro y en la que ninguno de los dos es feliz.

Isabel ha hecho todo lo posible porque los desacuerdos pasaran desapercibidos pero no le ha quedado más remedio que hacer pública la noticia. "Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente" declaraba a la revista ¡Hola!.

"No quiero dar ninguna declaración más y agradezco a los amigos y medios de comunicación que nos ayuden en esta decisión", dijo. Isabel también ha querido dejar claro que no hay terceras personas que hayan influido en la separación "se ha perdido, poco a poco, la ilusión del principio", insistía.

Preysler, viene de un 2021 complicado por la muerte de su madre y meses atrás acompañó a su hija Tamara -fruto de su matrimonio con el aristócrata Carlos Falcó, marqués de Griñón y marqués de Castel-Moncayo- en la ruptura de su compromiso con Íñigo Onieva. Y todo indicaría que madre e hija se apoyan mutuamente en su mal de amores. Sobre todo, en épocas festivas en las que las ausencias duelen más.