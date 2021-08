Isabel II prepara una batalla legal contra Meghan Markle y Harry

La crisis provocada por la salida del Harry y su esposa, Meghan Markle, de la familia Real británica, parece no tener fin. La paciencia de la Reina Isabel II, sin embargo, sí lo tiene, y, según desveló el diario británico ‘The Daily Mail’, está preparando una batalla legal contra la pareja, que durante meses y de diversas formas se ha dedicado a atacar a los Windsor.

Las fuentes citadas por la prensa local aseguran que la monarca, que cumplió 95 años en abril, está “exasperada” debido a las continuas declaraciones de los duques de Sussex, y por ello ha pedido a los funcionarios de palacio contactar con abogados expertos en difamación, reseñó el diario ABC.

La gota que supuestamente colmó el vaso de Isabel II fue que la pareja bautizara como Lilibeth a su hija, que nació el pasado 4 de junio, el mismo apodo cariñoso con el que la familia de la Reina se refería a ella cuando era pequeña.

A esto se suman no solo los disgustos provocados por el Megxit, nombre que dio la prensa inglesa a la salida de los Sussex de la familia real en un juego de palabras que recuerda al Brexit, sino otras declaraciones posteriores.

La peor, la entrevista con la famosa presentadora estadounidense Oprah Winfrey en la que la pareja se despachó a gusto en sus críticas a la realeza, lágrimas incluidas, y en la que hicieron una acusación especialmente significativa: un miembro de los Windsor, cuyo nombre no revelaron, habría expresado su preocupación por el color de piel de Archie cuando Meghan estaba embarazada.

En aquella ocasión, el Palacio de Buckingham respondió a las acusaciones diciendo en un comunicado que “los recuerdos pueden variar”.

A la entrevista se suma el libro biográfico de la pareja, con el simbólico título de ‘Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family’ (‘Encontrando la libertad: Harry, Meghan y la creación de una Familia Real moderna’), escrito por la periodista estadounidense Carolyn Durand y el británico Omid Scobie, tan cercano a los Sussex que se le conoce como “el portavoz de Meghan Markle”, y que lleva un año en el mercado.

En él, los autores describen las fuertes tensiones entre los Sussex y otros miembros de la Familia Real, sobre todo Guillermo y Catalina de Cambridge. En definitiva, que es un relato de “amargura y luchas internas“, según ‘The Times’, que los llevaron a tomar la decisión de poner tierra de por medio y abandonar sus deberes reales. La nueva edición, que se publicará el 31 de agosto, aniversario de la muerte de la princesa Diana, añade acusaciones de que la Reina no ha actuado suficiente para atajar el racismo dentro de La Firma, como se llama a sí misma la Familia Real.

Una bomba para Buckigham

Pero el drama no acaba ahí, ya que en unos meses será publicado otro libro que promete ser una bomba: el de las memorias del Príncipe Harry, que sin duda pondrá más carne en el asador.

Una fuente cercana a la Reina declaró al tabloide ‘The Sun’ que la monarca simplemente cree que ya ha sido “suficiente”.

“Hay un límite en lo que es posible aceptar y la Reina y la Familia Real solo pueden ser presionadas hasta cierto punto”, detalló esta persona, por supuesto desde el anonimato, y advirtió a Harry, de 36 años, y Meghan, de 40, que “sus repetidos ataques no serán tolerados”.

Según ‘The Sun’, Buckigham estaría considerando enviar una advertencia legal preventiva a los editores. “Si alguien fuera nombrado en el libro y acusado de algo directamente, podría suponer una difamación y la violación del derecho a la vida privada“, explicó la fuente.