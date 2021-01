IAN lidera por primera vez la cartelera del Top 20 Monitor Latino

Gran manera de comenzar el año 2021 para el artista nacional IAN, pues por primera vez su sencillo “Corazón” en la composición del artista zuliano Rahen y la producción de Germán Pérez, llega a la posición #1 del Top20 General y el Top20 Urbano, tal y como lo refleja Monitor Latino Venezuela. Su tema de promoción debuto 2 veces en el Hot Song como tema de mayor rotación radial y solicitado en todo el país.

“Corazón”, tema de este joven artista zuliano, se encuentra rotando en todas las emisoras a nivel nacional y con tan solo cinco semanas en la programación, es uno de los más sonados y pedidos por los radioescuchas.

IAN, quien también se estrenó con su nuevo video clip “Corazón”, lanzado el año anterior, habla sobre el rechazo por la que pasa un adolescente cuando es traicionado por una chica. En la plataforma digital YouTube ha alcanzando 500 mil visualizaciones en ascenso.

El joven cantante se siente afortunado por el gran apoyo que tiene de los radioescuchas.. “estoy muy complacido y feliz por este sitial de honor en esta importante cartelera musical en Venezuela, esto hace que me comprometa aun mas a seguir trabajando porque la música que es mi vida, me identifico con el género urbano, con el cual deseo trascender mas allá de mi carrera musical. Mi agradecimiento y todo lo que he logrado es para Dios, también agradezco el apoyo de mis padres que están conmigo siempre”, comento IAN.

Para este año 2021 que recién comienza con buen pie en el ámbito musical, IAN se prepara para el lanzamiento de su segundo sencillo promocional el cual dará en detalle a través de sus redes sociales, pero adelanto que podría salir para mediados del mes de febrero.

Sigue sus pasos en sus redes sociales: Instagram y Facebook: @iansuena y en su canal de YouTube como IAN SUENA.