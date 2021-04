Hollywood está listo para unos Premios Oscar pandémicos

Los Oscar de este domingo serán un reflejo de la industria cinematográfica a la que honran: transformada por la pandemia, obligada a experimentar con nuevos lugares y formatos y probablemente dominada por “Nomadland”.

El evento culminante de la temporada de premios de Hollywood se postergó dos meses y se realizará principalmente en la Union Station de Los Ángeles, elegida por sus grandes espacios para aplicar el distanciamiento social en esta gala de la era del covid-19.

En un guiño a las circunstancias únicas del año pasado, los 93° premios de la Academia dejarán una gran huella: la presentación de los premios honoríficos y los números musicales se dividirán entre un teatro de Hollywood y el nuevo museo de cine de la Academia, mientras que los nominados europeos que no puedan viajar a Estados Unidos se reunirán en los “centros” de Londres y París.

Pero lo principal, la entrega de las codiciadas estatuillas doradas, se realizará en la estación, y los pronósticos sitúan una cinta como la mayor favorita de la gala.

No puedo imaginar que ‘Nomadland’ no gane el gran premio. No puedo imaginar que Chloé Zhao no gane como directora”, dijo a la AFP el periodista de Variety Marc Malkin. “Pero como siempre digo sobre este año: ha sido todo tan extraño que nunca se sabe”.