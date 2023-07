¡Hollywood está de luto! Falleció el actor Alan Arkin a los 89 años

El popular y querido actor Alan Arkin ha fallecido a los 89 años en su vivienda en Carlsbad, ubicada en el estado de California, tal y como ha confirmado su familia, con sus tres hijo a la cabeza, Adam, Matthew y Anthony. “Nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único, tanto como artista como como hombre. Un amoroso esposo, padre, abuelo y bisabuelo, fue adorado y lo extrañaremos profundamente”, recoge el comunicado, al que ha accedido la revista Variety.

Arkin, nacido en Brooklyn (Nueva York) y educado en el seno de una familia de judíos ucranianos, ostenta una reconocida trayectoria gracias al elenco de apariciones que ha protagonizado, ya sea en cine, televisión o música. El actor puso su nombre en el mapa gracias a la obra teatral, The Second City, dado que le permitió conseguir su primer papel en la cotizada Broadway, donde fue protagonista de Enter Laughing, dirigida por Carl Reiner.

Esto no es todo, el actor dio el salto a la gran pantalla de la mano de la popular cinta, ¡Que vienen los rusos! Un papel con el que consiguió una nominación en los Premios Oscar a mejor actor principal y un galardón en los Globos de Oro en la misma categoría. Siete veces mujer, Wait Until Dark, Trampa 22, Bad Medicine, El corazón de un cazador solitario, con la que también recibió una nominación a mejor intérprete en los Oscar, Habana o The Rocketeer, entre otras muchas más, han sido algunas de las producciones que han contado con la aparición de Alan Arkin.

No obstante, la película, Pequeña Miss Sunshine, que se estrenó en 2006, le cambió la vida por completo. El actor fue galardonado en los Premios Oscar a mejor actor de reparto por esta película, que también recibió la nominación a mejor cinta. En 2012, Arkin estuvo muy cerca de repetir la gesta gracias a Argo, pero se quedó muy cerca.

Por otro lado, el intérprete también tuvo protagonismo en grandes series americanas, como Los juzgados de Centre Street, Traición en el Pentágono, nominada en una edición de los Emmy, Varian’s War o And Starring Pancho Villa as Himself, junto a Antonio Banderas, entre otras.