Hija de Pepe Aguilar tras filtración de fotos íntimas: "Me siento violentada”

Tras la filtración de unas fotografías privadas de Ángela Aguilar en redes sociales, la cantante de regional mexicano dijo sentirse “violentada” y “decepcionada” de la persona quien lo hizo.

Esta semana se hicieron públicas unas fotografías de la cantante al lado del compositor Gussy Lau, con quien se presume mantiene un noviazgo desde hace un par de meses. Al respecto, el compositor aclaró que fue él quien subió las fotos en su Instagram con la opción de que solo pudieran verla algunas personas, pero que alguien las filtró, reseñó Notistarz.

En el pasado, Ángela ya había sigo vinculada con Gussy, pues rumores apuntaban a que estaban saliendo aunque se llevan más de 15 años, ya que él tiene 33 y ella apenas cumplió los 18. Tras destaparse estas fotos, la cantante de música mexicana subió un video en sus redes para hablar de su sentir.

“Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, comenzó su relato en el video.

Agregó que se siente “decepcionada” y “traicionada” por una persona a quien le entregó su confianza, pues ella desde un principio dijo que nunca estuvo de acuerdo con que se tomaran esas fotografías.

“Es una invasión a mi privacidad, a mis derechos, a poder escoger qué anuncio y qué no anunció, qué digo y qué no. Creo ya me merezco tener esa opción de si voy a sacar una relación o no. Cómo es posible que yo sea tan segura de mi independencia como artista, de música y voz, me han robado mi voz en esto que es tan mío", subraya.

En una de las fotos posteadas en redes sociales, Gussy muestra su lengua cerca de la boca de la cantante.

Agregó que estará junto a su familia para poder tomar una decisión y están analizando todas sus posibilidades, pues la filtración de sus fotos le afectó hasta de manera económica.