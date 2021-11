Hija de Pastor López confesó que fue abusada sexualmente por tres hombres

Una de las hijas del reconocido cantante Pastor López, Yaykely López, se sinceró en el programa La Red y contó en detalle qué sucedió cuando fue víctima de abuso sexual, hace unos 14 años, cuando era una joven de 16 años.

En Venezuela vivía con mi papá (…) Yo venía de paseo, venía de vacaciones a Colombia a ver a mi mamá y salí al centro; lo único de lo que me acuerdo fue que me tocaron el hombro y me pidieron la hora. Ya cuando reacciono han pasado 24 horas, estaba como en un potrero y nada, habían sido desafortunadamente tres hombres los que abusaron de mí”, recordó López en entrevista con el programa.