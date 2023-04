HBO revela que segunda temporada de “La casa del dragón” será más corta

La serie precuela del éxito “Juegos de Tronos”, tendrá una duración menor a la esperada por la fanaticada. La plataforma de streaming y casa productora, HBO Max, confirmó que la nueva tanda de episodios será de ocho en lugar de 10 por ajustes de los guionistas.

Esta producción repasa los años de reinado de los Targaryen en Poniente, 200 años antes de los acontecimientos de “Game of Thrones”. Ha sumado cifras de audiencia que la convirtieron en la competencia directa de series como “The last of us” y “Los anillos de poder”.

Uno de los más grandes éxitos del 2022 prometió su segunda entrega para el año 2024, y a pesar de estar un poco distantes de la fecha comprometida, la plataforma ha revelado diversos detalles como antesala a lo que será su gran estreno.

La primera temporada cautivó al público de todas partes del mundo con solo 10 capítulos. Su segunda entrega traerá el ingreso de nuevos dragones y nuevas batallas. Según reseñó Deadline, HBO planea condensar la historia precursora de “Juego de tronos” en tres entregas, por lo que una vez estrenada en 2024, sería cuestión de esperar a un 2026 para disfrutar del gran desenlace.