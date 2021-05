Harry confesó que quería renunciar a la Familia Real desde los 20 años

El príncipe Harry, quien se retiró de los deberes reales en 2020, habló con franqueza sobre la salud mental, el abuso en línea y crecer en la luz pública en un nuevo podcast de Spotify.

El príncipe Harry ha revelado que quería dejar la vida real cuando tenía poco más de veinte años y comparó su vida con la película The Truman Show en un nuevo podcast de Spotify, Armchair Expert con Dax Shepard.

El duque de Sussex contó cómo se dio cuenta de que “no quería el trabajo” de ser miembro de la realeza mucho antes de conocer a su esposa Meghan.

Harry también habló extensamente sobre los temas de salud mental, crecer con privilegios, prejuicios inconscientes y su servicio militar.

El podcast semanal está presentado por el actor, director y escritor estadounidense Dax Shepard y Monica Padman, nominada al Emmy, con el objetivo de “celebrar el desorden de ser humano”.

Harry habló sobre cómo se sentía cuando tenía poco más de 20 años y quería dejar el puesto como miembro de la realeza: “Es el trabajo correcto, sonríe y aguanta. Manos a la obra. Cuando tenía poco más de 20 años, solo pensaba: No quiero este trabajo, no quiero estar aquí, no quiero estar haciendo esto. Mira lo que le hizo a mi mamá. ¿Cómo voy a asentarme y tener una esposa y una familia cuando sé que volverá a suceder?”

“He visto detrás de la cortina, he visto el modelo de negocio, he visto cómo funciona esto y no quiero ser parte de él”, aseguró.

El duque y la duquesa de Sussex se retiraron de sus deberes reales en 2020 y ahora viven en Santa Bárbara, California, con su hijo Archie y su segundo hijo, una hija, en camino.

El Príncipe contó cómo vivir en los Estados Unidos lo había hecho sentir más libre que en el Reino Unido, y agregó: “Viviendo aquí ahora puedo levantar la cabeza y me siento diferente, mis hombros se han caído … puedes caminar sintiéndote un poco más libre. Puedo llevar a Archie en la parte trasera de mi bicicleta. Nunca tuve la oportunidad de hacer eso”.

Ahora trabaja como comisionado en la Comisión de Trastornos de la Información del Instituto Aspen y como director de impacto en una startup de asesoramiento sobre salud mental de mil millones de dólares.

Durante la entrevista de 90 minutos, comparó su vida con The Truman Show, una película estrenada en 1998 protagonizada por Jim Carrey como el personaje principal, cuya vida se analiza, filma, mira y transmite constantemente al mundo.

Agregó que “con una plataforma viene la responsabilidad” y se rió cuando se le preguntó sobre las fotos de él mismo desnudo en Las Vegas, diciendo que las imágenes eran “identificables” y que pasaron unas semanas antes de que fuera a servir en Afganistán.

El príncipe Harry bromeó “al menos no estaba corriendo por la calle, desnudándome o desnudo”.

Además, Harry fue muy sincero sobre su salud mental, “Ahora me siento más cómodo hablando de mis propias luchas, ya que lo hago para ayudar a otras personas. No lo veo como una queja. Se trata de compartir tu historia porque sabes lo identificable que es. Desafortunadamente, en el mundo de hoy es un tema bastante delicado. La salud mental debe manejarse con cuidado. Voy a ser vulnerable, si me atacan por ello, veamos cuál es su agenda”.

En cuanto al odio en línea y la redes sociales, Harry explicó que intenta acercarse a los trolls con compasión y preguntando “cómo les va en el día. Es realmente difícil cuando estás en el extremo receptor de este abuso vil y tóxico, pero la realidad es darle la vuelta y decir: ¿Qué te pasó? ¿Qué te hizo querer venir a mí de esa manera cuando claramente nunca nos conocimos, no me conoces, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué estás haciendo realmente? Sé que podría hacerte sentir mejor en el momento, pero a largo plazo no ayudará”.

“Hablar en el mundo de hoy es un signo de fuerza, no de debilidad. Nací con este privilegio, pero el privilegio me dio este increíble puesto y educación en primera fila. Mi educación no está en la escuela, es conocer gente en todo el Commonwealth. Sé que la gente me mira diciendo, eres un príncipe, eres de un palacio, ¿dónde está tu corona y dónde está tu capa?. La realidad es que conocer gente de todo el mundo lo pone en contexto”, agregó.

En la introducción del podcast, los presentadores, el Sr. Shepard y la Sra. Padman, describieron al duque de Sussex como “muy divertido” y “un tipo genial”.