Gustavo Dudamel publicó un adelanto del documental “Happier Than Ever” con Billie Eilish

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel publicó un adelanto de Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles, el nuevo concierto documental de la cantante estadounidense Billie Eilish, producido por Disney y en el que participa el barquisimetano junto con la Filarmónica de Los Ángeles.

Dudamel compartió el adelanto en su cuenta de Instagram. “¡No pueden imaginar lo entusiasmado que estoy con esto!“, escribió en la publicación.

En el adelanto de la película musical, dirigida por Robert Rodríguez y Patrick Osborne, la cantante hace una interpretación íntima de cada canción en el orden secuencial del disco, además aparece en algunos fragmentos de la cinta en forma de dibujo animado, reseñó El Nacional.

Por su parte, se ve a Dudamel dirigir a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles en el icónico Hollywood Bowl, mientras Billie Eilish canta una de las canciones de su nuevo álbum, Happier than Ever.

El documental, que se estrenará el 3 de septiembre, contará con la participación de su hermano Finneas, el coro de niños de Los Ángeles, la orquesta angelina y el guitarrista brasileño de renombre mundial Romero Lubambo, con arreglos de David Campbell.

“Disney es increíblemente icónico, por lo que colaborar en algo como esto es un gran honor“, dijo la artista Billie Eilish en el comunicado de prensa de la plataforma. “Poder presentar mi álbum de esta manera y dedicarlo a la ciudad que amo y en la que crecí es tan emocionante para mí. Espero que les guste“.

El lanzamiento del disco Happier Than Ever fue el 30 de julio. En 2019 publicó su álbum debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, que incluye éxitos como “Bad Guy” y “All the Good Girls Go to Hell”.

Disney+ alberga, además, otro especial musical Folklore: las grabaciones en long pond Studio de Taylow Swift, con los temas de Foklore, un álbum que resultó ser un éxito en ventas en Estados Unidos.