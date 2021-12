Gustavo Dudamel: "Me siento el ser más privilegiado del mundo"

El director de orquesta Gustavo Dudamel debutó el sábado 5 de diciembre en la que fue su primera ópera desde que asumió la dirección musical de la Ópera de París.

El barquisimetano se estrenó en el país europeo con "Turandot", la obra de Puccini que narra en clave de fantasía una legendaria y tortuosa historia de amor en la antigua Pekín, capital del imperio chino.

Dudamel recibió el nombramiento en abril como director musical de la Ópera de París para las próximas seis temporadas, en una clara apuesta de la institución por renovarse y abrirse a todo tipo de públicos. También recibió mucho cariño del público parisino, que lo ha acogido con los brazos abiertos.

De acuerdo con El País, Gustavo describe todo como "maravilloso" y "hermoso", al tiempo que se siente "feliz" por esta "emocionante" experiencia que lo llega a la nación gala mientras que sigue como director de la Filarmónica de Los Ángeles, que encabeza desde 2009.

"Me siento el ser más privilegiado del mundo. No sé qué más podría pedir", expresó el hombre que sirvió de inspiración para la serie "Mozart in the Jungle", que protagonizó el mexicano Gael García Bernal.

Vida entre dos continentes

Durante los próximos seis años, Gustavo Dudamel dividirá su tiempo entre dos continentes. Y aunque pudiera decirse que tendrá un ritmo de vida ajetreado, el director de orquesta comentó que no se siente tan comprometido.

En realidad, no lo veo como una hiperactividad. Mi vida ha sido así desde muy jovencito. Al contrario, ahora vamos a tener un ritmo más calmado. Viajaremos, pero menos… Dirigir dos óperas en dos ciudades distintas es menos estresante que empalmar conciertos en puntos distintos del planeta. Llevábamos años buscando esta estabilidad", contó.

Y habla en plural por tomar en cuenta a su esposa, la actriz María Valverde, quien lo acompaña a sus actividades. Al periplo suma a su hijo Martin, fruto de su relación anterior.

"Si estuviera haciendo dos cosas totalmente distintas sería diferente, pero no deja de ser música. Hay un hilo indestructible", agregó.

Y no es todo, porque también está a cargo de la banda sonora de la adaptación de "West Side Story", de Steven Spielberg, película que se estrenará en cines el próximo 22 de diciembre.