Gustavo Dudamel dirigirá la Filarmónica de Nueva York a partir de 2026

El venezolano Gustavo Dudamel dejará la orquesta Filarmónica de Los Ángeles para incorporarse a la Filarmónica de Nueva York al término de su contrato en 2026, anunció este martes el propio director en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

"Hoy me honra ser nombrado como próximo director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York. (...) Estoy agradecido a mi querida familia de la Filarmónica de Los Ángeles por ayudarme a aprender y a crecer a través de innumerables desafíos y triunfos", expresó Dudamel en su perfil de Twitter.

El músico venezolano aseguró vivir con "alegría y emoción" su nuevo nombramiento para continuar el legado de "grandes maestros como Gustav Mahler, Arturo Toscanini y Leonard Bernstein".

Deborah Borda, la presidenta y directora ejecutiva de la Filarmónica de Nueva York, ficha a Dudamel después de trabajar con él cuando ella dirigía la Filarmónica de Los Ángeles y el venezolano tan solo tenía 26 años.

El también director de la Ópera París sustituirá al violinista holandés Jaap van Zweden, quien ostenta el cargo de director musical de la Filarmónica de Nueva York desde 2018 y prolongará su mandato hasta 2026.

Dudamel cumplirá 45 años en 2026 y afronta la oportunidad como "un nuevo reto" que ha conllevado "una decisión extremadamente compleja", aseguró en declaraciones al diario Los Angeles Times.

No obstante, el actual director de la Filarmónica de Los Ángeles quiso manifestar su compromiso con dicha orquesta y recalcó que continuará "compartiendo amor" con sus "queridos angelinos" durante "las tres próximas temporadas y más allá".

“Cada paso que damos en la tierra nos lleva a un mundo mejor.”

“Every step we take on earth brings us to a new world.”

