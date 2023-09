Guión de la película venezolana "Simón" tendrá un lugar en la biblioteca de los Oscars

El guion de la ópera prima de Diego Vicentini, Simón será parte de la biblioteca permanente de de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (Oscars), informó la producción audiovisual.

En un mensaje publicado en la cuenta de X anunciaron la noticia con un correo electrónico:

La película protagonizada por Christian McGaffney, sigue la historia de un líder estudiantil que se ve obligado a migrar a Miami para huir de la persecución luego de participar con un grupo de compañeros en las protestas de 2017 contra Nicolás Maduro, reseñó 0800 Noticias.

Desde su estreno el pasado 7 de septiembre, Simón ha tenido un buen desempeño en la taquilla. En su fin de semana de estreno, de jueves a domingo, la película llevó a las salas a 5.967 espectadores. Hasta ahora el filme suma 46.891 espectadores.

The Academy (OSCARS) has asked to place SIMÓN’s screenplay in their library’s permanent core collection!

La Academia (OSCARS) ha pedido colocar el guión de SIMÓN en la colección permanente de su biblioteca. pic.twitter.com/8hsuixGBSM

