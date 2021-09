Grecia dice “Aloha”

En lo que va de 2021 ha lanzado 15 canciones. Se ha dedicado a regalar a sus fanáticos lo mejor de su voz y su música. Ha demostrado ser una artista con disciplina, enfoque y constante crecimiento. Sin duda, la cantante Grecia está dispuesta a conquistar la industria musical con su estilo único, hasta convertirse en “La sirena del reggaetón”.

Ahora, Grecia viene con “Aloha”, un reggaetón con fusiones caribeñas que compuso junto a Pallmera, Deezy, Pastrana y El Crispe, mientras que la producción corrió por cuenta de éste último, junto a Gero y Champ Jr.

“Aloha” es un sencillo que habla, de manera positiva, de la importancia de seguir adelante a pesar de los problemas, no solo amorosos, sino en general. “Casi todo mi viaje musical es con un sonido que me haga sentir cerca del mar, de las olas. Crecí en Ocumare de la Costa (Aragua) y siempre he querido transmitir esa buena vibra que tenemos los costeños: Alegres, carismáticos, bonachones. Mi música va enfocada en ese mensaje, obviamente sufrimos y pasamos malos ratos, pero todo se puede superar”, comenta.

Es justamente ese sonido cargado de mar, que caracteriza a la cantautora, el que le permite fusionar su estilo único con diferentes géneros. “Quiero ser ‘La sirena del reggaetón’, o del género que me toque cantar, pero siempre con la esencia de ese mar, de esa costa en la que crecí rodeada de mi gente”, afirma Grecia.

“Aloha” en hawaiano significa hola y adiós, por lo que para la intérprete esto puede traducirse en una superación rápida. “Podemos salir de una relación sin necesidad de estar hundido en una depresión. Sí nos duele, claro, pero hoy digo: ‘Aloha, ya te superé, sané y me siento bien’”, explica.

Aunque tiene un par de años radicada en México, Grecia no se olvida de sus raíces, por lo que siente que este sencillo puede identificar a muchos venezolanos.

“Quiero que esta canción sea un himno en Venezuela, me encantaría que vean que todos tenemos la oportunidad de decirle ‘Aloha’ a cualquier cosa, no solo a una relación, sino a situaciones adversas”, comenta.

“Espero que este tema sea lo que mi público tanto ha esperado. Es una canción que me da mucha energía, buena vibra, alegría, siento que la puedo cantar siempre, que es un tema con el que mucha gente se identificaría porque habla de un desamor”, continúa.

Este sencillo promocional cuenta con su material audiovisual en el canal de Youtube de la cantante. Fue grabado en Tulum, México, dirigido por Champ con la producción de Cobubass.

“La grabación del videoclip se pospuso varias veces por mil cosas. Cuando finalmente logramos ir a Tulum nos llegó un huracán, lo vivimos desde adentro. Entonces vi la situación como una limpieza, teníamos que estar en el ojo del huracán para entender que a pesar de todo podemos salir adelante. Espero que sea todo un éxito, porque es la canción con la que más me conecto y en la que podemos decir, de una manera bonita, vete a la mie$&$”, finaliza Grecia.