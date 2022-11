Gorillaz electrizan el Rin en la víspera de los Europe Music Awards de MTV

Los Europe Music Awards (EMA) 2022, la rama europea de los galardones musicales de MTV, han arrancado el sábado sus motores con una ocasión difícilmente posible en otro marco: un concierto de los británicos Gorillaz en un espacio íntimo para no más de 1.800 personas.

Ha sido bajo la espectacular cúpula cobriza del Tonhalle de Düsseldorf (Alemania), un bello auditorio de ladrillo rojo y aspecto catedralicio a orillas del Rin en esta ciudad que mañana acogerá la gran ceremonia de entrega de los premios en un recinto mayor y más apto para la fanfarria.

Como parte del mismo, concretamente de la parte que contribuye a darle al evento credibilidad y trascendencia musical, el principal proyecto alternativo de Damon Albarn al margen de Blur ha sido el escogido este año para protagonizar en la víspera el programa "World Stage" que próximamente emitirá MTV y del que los espectadores de los EMAs podrán ver un extracto este domingo.

Más de dos décadas han transcurrido ya desde la formación de esta banda singular que destacó en el arranque del siglo XXI por sus canciones, una amalgama de rock, hip hop, electrónica y músicas del mundo con el sello de Albarn, y su formato virtual, ya que quienes daban la cara eran los personajes creados por el dibujante Jamie Hewlett.

A punto de publicar su octavo disco, que llegará en febrero bajo el título de "Cracker Island" con temas como el hilado junto a Bad Bunny, en esta visita a Alemania el grupo ha tirado de un repertorio retrospectivo que ha repasado buena parte de sus discos desde el homónimo "Gorillaz" (2001) y que se ha regodeado sobre todo con el segundo, "Demon Days" (2005).

Precisamente con ese disco se apuntó la banda por última vez a esta feria de los Europe Music Awards, cuando interpretó "Feel Good Inc" durante la ceremonia, tema que tampoco ha faltado a la cita de esta noche, como "Tranz", la nueva "Silent Running", el clásico "El Mañana" y la imprescindible "Clint Eastwood".

Recibidos con aplausos y parte del público en pie, entre ellos el actor español Miguel Ángel Silvestre, Albarn ha saltado al escenario a pocos minutos de las 21 horas parapetado por un sexteto de músicos (con la percusión triplicada) y un no menos apabullante quinteto coral bajo las notas de "Last living souls", del citado "Demon Days".

Poco ha habido que esperar para ver desfilar por la decena de pantallas de diversos tamaños del escenario a sus famosos avatares animados, como 2-D o Noodles, ante esa extraña mezcla de sonidos capaz de combinar percusión africana y líneas de sintetizador a ratos disruptoras, a ratos luminosas.

Lo mejor de esa esencia ecléctica que concita igual post punk que cadencias reggae se ha visto en temas como "O Green World", con su mensaje ecologista y la introducción a solas de Albarn al piano.

Este ha aprovechado para darse varios paseos entre las butacas y abrazar así literalmente la familiaridad de la cita, que normalmente se celebra al aire libre ante una postal significativa pero que esta vez ha tenido lugar a cubierto pese a las suaves temperaturas con las que Düsseldorf ha recibido a los británicos.

Los grados han subido aún más de puertas para dentro del Tonhalle, donde Gorillaz ha terminado sirviendo algo más de una docena de cortes entre los que han brillado especialmente "Kids with guns", el reciente "New Gold" (interpretado en la versión grabada junto a Tame Impala), "Feel Good Inc" o el aparente remate con "Clint Eastwood".

Aparente solo porque el largo aplauso ha hecho que el grupo volviera sobre las tablas para interpretar de nuevo el corte que titulará su próximo álbum, "Cracker Island", en esas pocas ocasiones en las que un bis es realmente un bis.

Los Europe Music Awards 2022 pondrán la maquinaria a plena potencia este domingo en la gala de entrega, a la que concurren como máximos favoritos Harry Styles, Taylor Swift, Rosalía y Nicki Minaj y en la que además sonará la música de Muse, David Guetta, Ava Max y OneRepublic, entre otros.