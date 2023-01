Gilberto Correa está hospitalizado por infección bacteriana

El reconocido animador venezolano Gilberto Correa se encuentra recluido en un centro médico de la capital, por tener una infección bacteriana llamada erisipela.

De acuerdo con la información, el reconocido locutor estaría necesitando el medicamento Mirapex ER, destinado a pacientes con parkinson, según información que publicó “Sábado en la noche” en su cuenta en Instagram.

En los últimos años la salud de Correa se ha complicado, a raíz del diagnóstico de mal de Parkinson en 2017. “Cuando me enteré del diagnóstico, me deprimí. El párkinson es una tembladera, yo no tengo nada. Estoy nadando en la piscina y haciendo ejercicio”, dijo Gilberto Correa en una pasada entrevista transmitida por Venevisión Plus, recuerda Últimas Noticias.

De acuerdo con Redacción Médica, la erisipela es una infección de la parte más superficial de la piel.

La infección es producida por una bacteria llamada estreptococo y se caracteriza por el enrojecimiento súbito de la cara o, con frecuencia, de una zona de una extremidad. Afecta principalmente a niños y a ancianos.

Covid-19

El locutor zuliano de 79 años de edad, que es miembro honorario de la Fundación Parkinson Caracas, recibió tratamiento por covid-19.

En ese entonces, el presidente de la Fundación Parkinson Caracas, Alexander Hernández, emitió una aclaratoria por parte de familiares del animador, ya que difundieron informaciones sobre la hospitalización de Correa tras un supuesto incidente de violencia doméstica con su esposa.

Sin embargo, la versión fue descartada por su hija Karina Correa Hernández, quien afirmó que su papá estaba hospitalizado con covid-19.

“Su estado de salud es delicado, pero estable según información dada por su hija”, fue la información dada a conocer a través de cuenta en Twitter de la Fundación.