Ghost of Tsushima tendrá su propia película

El videojuego de mundo abierto desarrollado por el estudio de Sucker Punch Productions, publicado para PS4 y PS5 por Sony Interactive Entertainment, también tendrá su película. Y según comentan, no solo contará con un reparto japonés, sino que también se grabará en el idioma nipón. La película, como el juego, gira alrededor del último samurái que queda en la Isla de Tsushima durante la invasión mongola que sufrió el país. Y, aunque lleva dos años entre nosotros, sigue siendo uno de los videojuegos que más admiración ha levantado entre el público, superando los 9 millones de copias como informó la publicación de HobbyConsolas.

¿A qué se debe el éxito de Ghost of Tsushima?

El videojuego sigue siendo un éxito comercial, y con respecto a la crítica que ha recibido. Podríamos decir que parte de este éxito viene de la temática que el estudio seleccionó para esta historia: los populares samuráis. Una parte de la historia que tiene una gran influencia sobre la cultura japonesa. Un conocido ejemplo es el libro de Miyamoto Musashi, El libro de los cinco anillos, que aún siguen leyendo muchas personas dentro del ámbito de los negocios,

Como muchos se habrán dado cuenta, se trata de una temática que se ha usado de manera recurrente en diferentes ámbitos dentro de la industria del entretenimiento. Siendo una de las historias que siguen encandilando a personas de todo el mundo, sobre todo dentro del mundo de los juegos online y los videojuegos. Es por eso que los casinos online, un sector bastante cercano al de los videojuegos, también han querido sumarse a esta tendencia, incorporando la temática de los samuráis entre sus juegos de tragaperras. Algo que queda tangible en el catálogo de VegasSlotsOnline que cuenta con juegos como Last Samurai, Rise of Samurai III, Samurai Blade o Samurai Fruits; entre los 10.000 juegos de tragaperras que ofrece.

La figura de los samuráis no solo es legendaria, sino que además es longeva. Según dicen algunos registro acerca de los mismos, la primera mención de estos guerreros data del siglo X. Y su misión era la de servir, de hecho, la palabra viene de saburai que viene a significar algo así como servir. Y eso es lo que hace Jin Sakai, uno de los últimos samuráis que queda después de la invasión mongola.

Video 2, YouTube: <iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/cR05bEhbWAs" title="PARÁSITO TRÁILER OFICIAL SUBTITULADO AL ESPAÑOL" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

De la pantalla de la consola a la gran pantalla

Según un informe que ha emitido recientemente la página dedicada a la producción digital de cine, Collider, la película basada en este videojuego estará dirigida por Chad Stahelski (conocido por dirigir John Wick). Y buscará la realización en el japonés. Planeando además contar con un elenco de actrices y actores procedentes del país nipón. Esto es algo que hemos visto recientemente en otras cintas de éxito como la ganadora de varios premios Oscar, Parásitos. Una película surcoreana que dirigió Bong Joon-Ho, y presentó en su idioma natal en todo el mundo.

Por su parte, el que será el director del este proyecto ha comentado que al tratarse de una historia basada en la cultura japonesa y un evento histórico que ocurrió en el país, tiene mucho sentido hacerla en esta lengua. Aportándole a la historia esa parte de realidad. Además, Stahelski cuenta con conocimientos del país del sol naciente, un lugar al que ha viajado en numerosas ocasiones desde que cumplió 16 años. Lo que hace que sienta cierto cariño por el país, la gente, la cultura o el idioma.

El legado de Kurosawa

No olvidemos que este título de Sony, ha utilizado como inspiración las películas del icónico director de cine de origen nipón, Akira Kurosawa. Que, por supuesto, centro muchas de sus historias en estos guerreros. No hay más que mirar su mejores películas recogidas en este post de Zenda Libros, con cintas como Los Siete Samuráis, Samuráis 7 o Yojimbo, para ver como Ghost of Tsushima las toma como base. Por lo que es normal que el director quiera plasmar algo similar a lo que inspiró al estudio para crear este magnífico juego.

Esta película será la segunda de PlayStation junto a Sony, después de la versión de Uncharted que protagoniza Tom Holland. Pero no es el único proyecto que tiene entre manos. Otra de las producciones que se esperan es la de The Last of Us, que veremos en la pequeña pantalla gracias a la alianza con HBO. Está claro que esta no será la última de la que podremos disfrutar viendo el éxito que tuvo la primera, y que probablemente también tendrán estos proyectos.