George R.R. Martin no escribirá la serie House of the Dragon

Tras saberse que la precuela de Game of Thrones protagonizada por Naomi Watts no seguirá adelante, ahora todos los ojos están puestos en House Of The Dragon, spin-off que se centrará en la historia de la Casa Targaryen y que, por el momento, sí que ha recibido el visto bueno de HBO. Sin embargo, la nueva serie no contará con la pluma de George R. R. Martin.

Todavía está todo muy en el aire: un equipo de guionistas por armar, episodios por escribir, equipo técnico y artístico por elegir… Ni siquiera sabemos dónde se grabará. Espero que podamos volver a algunos de los países que David y Dan usaron para ‘Juego de tronos’ (Irlanda, Escocia, Croacia, Marruecos, Islandia y España)”, señaló Martin.

Asimismo resaltó que espera poder involucrarse en el proyecto lo más que pueda y que si todo resulta según lo planeado podría escribir algunos episodios, como lo hizo con las primeras cuatro temporadas de Juego de tronos. El escritor especificó que no va a empezar ningún guión sin antes haber terminado su más reciente obra Winds of Winter, la sexta entrega de la saga.