Gaby Spanic recupera su cuenta de Instagram tras hackeo

La actriz venezolana, Gaby Spanic pasó por un difícil momento en días recientes, pues denunció en su perfil de Twitter que sus cuentas en las redes sociales de Instagram y YouTube fueron hackeadas el pasado domingo 14 de agosto.

“¡Mis ángeles, me hackearon el Instagram y el YouTube! Ya no puedo hacer login”, escribió la artista en su cuenta de Instagram; en su Twitter destacó también una captura de pantalla de un mensaje de uno de sus seguidores preguntándole por el último video que aparece en su feed, y que no guarda relación con ella.

Para ese momento el perfil aún estaba a nombre de la protagonista de “La usurpadora”, con su número de usuarios intacto (2.2 millones) Luego de unos momentos sin su foto oficial de perfil, la misma reapareció. En sus historias, Gaby anunció poco después que ya había logrado recuperar la cuenta

En YouTube, sin embargo, no se ve su imagen ni en la foto del perfil ni en el fondo de la cuenta por el momento.

Ella misma le pidió a sus seguidores que no denunciaran la cuenta. Se infiere que Gaby Spanic hizo este pedido mientras su equipo estudiaba la estrategia a desplegar para recuperar sus perfiles. De ser denunciada las cuentas, tanto Instagram como YouTube las bloquearían y perdería todos sus usuarios y la verificación.

El hackeo de sus perfiles en ambas plataformas se produjo justo cuando Spanic acababa de anunciar la fecha del lanzamiento de su canal de cocina en YouTube, pautado para este martes 16 de agosto.

Para este entonces, ya su equipo recuperó el perfil en la red social de la camarita.