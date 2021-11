Gaby Loops: “Somos mucho más grandes que nuestras circunstancias”

“Esta es mi nueva edición especial” es la carta de presentación de Gabriela Chacín, mejor conocida como Gaby Loops, una zuliana que busca transmitirle a las mujeres que no deben dejarse definir por una talla o lo que les diga la sociedad. “Somos mucho más grandes que nuestras circunstancias”, refirió la empresaria.

Gaby ha pasado por un proceso de trasformación físico que es catalogado como “impactante” por quienes la conocían unos cuantos años atrás. Hoy para los que no saben su historia solo la describen como una mujer imponente, esa fémina a la que el zuliano llamaría “aquel mujeron” pues suele llamar la atención por su característica manera de ser y su belleza.

A finales de 2019, Chacín inició un proceso de evolución física para mejorar su salud luego que en su último embarazo no lograra rebajar los kilos que aumentó. Para la fecha, ha perdido 66 de 122 kilos que pesaba en ese entonces.

“Esa trasformación llegó porque quería generar salud en mi vida. Definitivamente era mostrar y verme realmente reversible, para que lo tengo en mi interior también pudiera ser visualizado en la parte externa. Creo que lo logré, hoy en día me siento muy a gusto y estoy muy orgullosa del procesos que he pasado”, señaló a Versión Final.

Agregó que es inspiración para otras mujeres al enseñarles “que existe la posibilidad que no nos debemos conformarnos que somos muchísimo más por lo que tenemos en nuestro interior pero que si la belleza puede mostrarse bienvenida sea”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gaby loops (@gabyloops)

Fue así como esta mujer se sometió a una cirugía bariátrica y tres operaciones estéticas; una braquioplastia, una mamoplastia y una abdominoplastia, “una intervención para retirar la piel que ya no me pertenecía. Eso básicamente lo hice porque ya con gimnasio no lo podía lograr”.

“Cuando me sometí a la operación de bypass mi enfoque era de salud porque ya era una bomba de tiempo, por la cantidad de exceso de amor que tenía en mi cuerpo (…) Siempre pensé en ganar salud antes de quedar físicamente bien. Soy muy optimista y confié que en la evolución lo iba a lograr y que iba a quedar mucho mejor”, contó.

Mejor caso clínico y alegría familiar

Gaby aseguró que de acuerdo a su médico, Guillermo Borjas, ha sido uno de los mejores casos que ha pasado por el consultorio del galeno, que es considerado una eminencia en cirugía bariátrica en el país.

“Me siento muy feliz de haberlo elegido porque cuando yo me operé nadie me conocía por las redes, ni él (Borjas) sabía quién era yo. Recuerdo que sentados en su oficina le dije: doctor, usted se va a acordar que yo seré el mejor caso, así haya operado a muchos artistas. Ojalá, espero no haberlo defraudado y haber cumplido con mi palabra”, manifestó la artífice de Lazos Loops.

Este cambio físico también trascendió a la alegría familiar; según Gaby, sus allegados le hacen saber su enorme felicidad porque la ven plena y satisfecha. “Gracias a Dios cuento con un entorno que se alegra por mis triunfos y se siente privilegiado porque con tanto esfuerzo y perseverancia he logrado todo lo que me he propuesto durante toda mi vida”, refirió.

Aunque renació y actualmente tiene un cuerpo “escultural” su entusiasmo y forma de ser es la misma. Autentica, perseverante, luchadora. “Una mujer que se propone y lo logra”, son algunos de los términos que usa para definirse.

“Creo que soy bendecida por no dejarme desfallecer por más tormenta que tenga, siempre saldrá el sol y de la mano de Dios nada será imposible”, comentó.

Esta zuliana, que habla con fluidez y jocosidad, se muestra como una mujer segura que describe que ella fluye con los momentos. “Yo no me voy a quejar porque estuve gorda o flaca. No lo hice. Al contrario, yo estaba gordita e inspiraba a mis similares a sentirse bien con su cuerpo”, agregó.

Este mensaje de aceptación o de amor propio y actitud también lo ha dejado claro en sus redes sociales, sobretodo en Instagram donde muestra desde su cotidianidad, la importancia de quererse y ser uno mismo.

“No soy influencer sino tramoyera”

@gabyloops, como es conocida Chacín en la red social, se cataloga como “tramoyera” y no como influencer debido a que siempre ha sido como un artista, jovial e interactiva pero nunca se ha sentido completamente apegada al término pese a su gran habilidad para comunicar y atraer a la audiencia.

“Para quienes me catalogan como influencer, chévere si puedo influenciar para bien. Para mí Instagram es una ventana perfecta para poder mostrarles a las mujeres que somos capaces de lograr todo lo que queremos, de poder inspirar y llevarlas más allá. Mostrales que nada puede definirnos más allá de lo que hay en nuestros corazones”, puntualizó.

Aunque Gaby ha compartido parte de su proceso de trasformación, el trabajo físico y las ganas de seguir adelante, siempre ha contado de haters en las redes sociales. La emprendedora dijo que solo les puede decir que “se den cuenta que más allá de señalar miren a su interior”.

“Estoy segura que todo eso que ven negativo estás más en ellos que en las demás personas, debemos aprender a tener humanidad, empatía y respeto, que definitivamente la vida es una calle de doble vía que te obliga a darlo si quieres recibirlo”, sentenció.

“La tiendita del amor”

La creatividad es otras de las cualidades que hace reinventarse a Chacín, pues es la directora ejecutiva de Loops, una “tienda de amor” que nació de la inspiración que tuvo durante su último embarazo cuando se le dijo que tendría una niña.

“Me dijeron que mi bebé sería niña y fue varón. Fue un embarazo muy traumático, muy diferente al primero y eso me hizo creer mucho más que era una bebé. Al séptimo mes me dijeron que era niño y yo tenía una boutique de lazos. Son bendiciones disfrazadas”, narró Gaby.

“Nunca hubiese podido imaginarme que montaría una tienda de lazos con dos hijos varones”, agregó, al tiempo que argumentó que “hay veces Dios te habla de maneras extrañas”.

Posteriormente se dedicó a la creación de accesorios para niñas y niños. Es así como actualmente cuenta con dos sedes de su tienda, una ubicada en el Mall Delicias Plaza y la otra en el Sambil de Maracaibo.

“Lazos Loops es una tiendita del amor. Acá ofrecemos más que unos accesorios una experiencia. Porque nos llena demasiado el corazón poder ofrecer un producto hecho a mano de calidad y al mejor precio”, detalló.

Aunque Chacín se ha dedicado a su familia y otros proyectos siempre está atenta de las creaciones que se hacen en su tienda. Todo diseño o producto pasa por sus manos antes de ser comercializado.

La empresaria, quien recibió al equipo reporteril de Versión Final en una de sus tiendas, considera que en Venezuela y el Zulia todavía hay potencial para acrecentar los proyectos y “hacer país”.

“Maracaibo tiene mucho para dar. Mi ciudad se reinventa y se crece por su gente que de por sí somos personas con talento, entregadas y colaboradoras. Siento que quien obra bien le va bien. Dios no olvida a la gente que hace un trabajo honesto”, enfatizó.

Este 2021 Gaby Loops lo cerrará de la mejor forma, sintiéndose plena y en su “punto”. Llena de alegría y satisfacciones propias, amándose a sí misma y a quienes la rodean. A sus hijos Gabriel (10), Santiago (13) y a su esposo, Tulio Faría.

Entre sus proyectos próximos está la idea de realizar un conversatorio basado en su experiencia del amor propio y la actitud acerca del emprendimiento. Al preguntarle si se operaría nuevamente, Gaby señaló rotundamente no. “Estoy complemente conforme con todo lo que he logrado hasta ahora”, finalizó.