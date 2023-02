Gaby Espino y Jean Carlos Canela se reúnen para celebrar el cumpleaños de su hijo

La presentadora Gaby Espino colgó unas historias a través de su perfil de Instagram, en la celebración del cumpleaños de su hijo Nickolas Canela, que tuvo con el cantante Jean Carlos Canela.

La actriz se mostró al lado del músico estadounidense y expresó: “Miren quién está aquí, comiendo. Miren estamos celebrando el cumpleaños de Nickolas, ya, se creció el bebé” y el intérprete de Mi corazón insiste, sostuvo: “I love, i love man”.

Por su parte Gaby Espino en el transcurrir de su video, sostuvo: “Yo creo que todavía estoy despierta porque, estoy así tan rica en mi casa, no me quiero ir, mañana me voy, tuve un sólo día aquí. Estas son las cosas que se agradecen tanto, mi gordito de 11 años, buenas noches”.

Luego de la publicación por la exesposa del actor Cristóbal Lander, recibió algunos comentarios jocosos por los internautas: “Mami no te operes más ??”, “Padres inteligentes llevan una buena relación por su hijo …que es muy lindo”, “Está más estirada que una liga de pantaleta. irreconocible. competencia con Madonna en irreconocible”, “Chacha. Bájale 2 a las cirugías, q ni pareces tú, y lo más cumbre q es pregonan amarse como son y viven echándose cuchillo para verse distintas ?”, “Gaby felicidades por ti y tú niño, pero tan linda que tú eras y se te ve rara la cara no inventen tanto principalmente los dientes se pasaron ponte Bella como antes hermosa”.

Cabe destacar que Espino fue blanco de muchas críticas, por haber apoyado el incidente entre su expareja, el empresario Miguel Mawad y la modelo criolla Aleska Génesis, apoyo con el que incluso fue con muchas burlas a Génesis.