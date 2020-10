“Fue aterrador”: hija de Gloria Estefan cuenta su experiencia al declararse homosexual

La cantante Emily Estefan, a quien su madre y superestrella de la música Gloria Estefan le prohibió declararse lesbiana ante su abuela, reveló que en un momento consideró suicidarse.

Emily, la segunda hija de la multipremiada cantante cubanoestadounidense intérprete de éxitos como “Rhythm is Going to Get You”, dijo que su “ansiedad se disparó” cuando su abuela murió unos meses después en 2017.

“Fue aterrador, se puso muy mal”, dijo la joven de 25 años a la Fundación Thomson Reuters en una videollamada junto a su madre.

“Estaba desconectada de mi música, así que realmente sentía que ya no quería estar aquí”, comentó mientras vestía una camiseta negra sin mangas que mostraba un tatuaje de una libélula y un orbe en su brazo.

Cuatro de cada 10 jóvenes LGBT+ en Estados Unidos dicen que han considerado seriamente el suicidio en los últimos 12 meses, según The Trevor Project, la organización de prevención del suicidio e intervención en crisis para jóvenes LGBT+ más grande del mundo.[nL2N2EM0U7]

Ambas mujeres revelaron lo difícil que fue para Gloria apoyar a Emily cuando le reveló su orientación sexual debido a sus propios temores de que la noticia matara a su abuela enferma en “Red Table Talk: The Estefans”, que se exhibirá en Facebook Watch este mes.

La primera serie del popular programa de entrevistas en línea contó con la actriz Jada Pinkett Smith, su hija Willow Smith y la madre de Pinkett Smith, Adrienne Banfield-Norris, quienes discutieron temas como la adicción a las drogas y el lastimarse voluntariamente.

Gloria Estefan, quien habló en su casa en Miami Beach, dijo que se sintió “terrible” al escuchar a su hija hablar sobre su salud mental después de presenciar su lucha.

“Estaba realmente asustada porque estaba viendo a Emily perder peso, Emily sin hacer su música, Emily cambiando”, dijo una de las estrellas latinas más exitosas, que ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo y ha ganado múltiples premios Grammy.

“Era como estar viendo cambios que realmente no sabía de dónde venían. No sabía el tipo de angustia que estaba dentro de ella”.

A pesar de los elogios que Emily Estefan ha recibido como modelo LGBT+ para los jóvenes, dijo que no quiere que las discusiones públicas sobre su sexualidad eclipsen su música.

“Te preocupa que de alguna manera extraña la gente rechace tu arte por tu sexualidad, pero la realidad es que no quiero que esa gente escuche mi música de todos modos”, sostuvo la cantante, quien lanzó su primer álbum “Take Whatever You Want” en 2017.

En última instancia, dijo que ahora estaba en una posición, tanto en términos de su salud mental como de su carrera musical, para ser simplemente ella misma.

“Puedes llamarme lesbiana, puedes llamarme Tom, puedes llamarme Reina Zorba. Puedes llamarme como quieras”, dijo riendo. “Nada me incomoda en términos de lo que elijas para etiquetarme”.