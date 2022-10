Frida Sofía reacciona a declaraciones de su abuelo, lo llama "pedófilo" y "asesino"

Enrique Guzmán dijo que no quería volver a ver a su nieta Frida Sofía ni en su lecho de muerte. Ahora la hija de Alejandra Guzmán arremete en contra de su abuelo, de 79 años, reaccionado a sus declaraciones. La influencer, cantante y empresaria llamó a su abuelo un "pedófilo asqueroso".

Frida Sofía acusó a su abuelo de tocarla en sus partes privadas cuando ella era una niña, algo que él ha negado. Ahora lo acusa de haber asesinado a un hombre, según reveló la revista People en Español.

En un audio que envió al periodista Gustavo Adolfo Infante del programa De primera mano, Frida dice: "me da asquito cuando dice: 'pues es que es familia'. No señor, o lo que seas pedófilo asqueroso, no soy tu fuc… familia, me vale madre, pero a veces la sangre no es tan gruesa cab… pedófilo cul…".

Eso no fue todo, también dijo que el padre de Alejandra Guzmán "es un narcisista, psicópata y que no tiene empatía, que no siente absolutamente nada".

En su mensaje, Frida acusó a su abuelo de haber asesinado a un hombre: "Por qué no se pone hablar de las vidas que debe, a la gente que mató, al mesero, por qué no habla de todas esas cosas, puerco. Que deje de hablar de mí y que se enfoque en otra cosa".

En abril de 2021, Maxine Woodside dio en su programa radial: "Hubo una época que balaceó a un mesero o taxista y lo mató. Que ahora digan que es un santo y es un caballero, no. A lo mejor hoy día, pero no fue un caballero porque las cosas que ha hecho Enrique Guzmán no son de un caballero".

Hasta ahora, Enrique Guzmán no ha reaccionado a estas últimas declaraciones de su nieta.