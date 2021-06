Francisco León se pronuncia contra Osmel Sousa: “No tiene educación”

Luego de que el Zar de la belleza se burlara de Francisco León por confesar su homosexualidad diciendo que él ya lo sabía desde hacía tiempo, el exmíster se pronunció en su contra.

A través de las redes sociales se ha desatado una disputa entre Osmel Sousa y Míster Venezuela 2014, Francisco León, luego de que el segundo decidiera confesar a sus seguidores que es homosexual y el primero se burlara de sus declaraciones.

Todo sucedió este jueves 17 de junio, cuando León posteó un video en Instagram aclarando todo referente a sus preferencias sexuales.

Luego, Sousa comentó que estas declaraciones no eran nada extraño puesto que él ya conocía desde hacía tiempo que León es homosexual, burlándose.

Tras hacerse público el material audiovisual en donde el Zar de la belleza se burlaba del ex Míster, él mismo salió en su defensa para arremeter en contra del famoso hacedor de reinas venezolano.

“Ese señor siempre ha irrespetado a la comunidad gay, siendo para muchos símbolos de la homosexualidad en Venezuela. No me extraña nada su burla, sabe de Misses pero siempre se ha sabido que no tiene educación”, fue el escrito que emitió el también modelo en sus redes sociales.