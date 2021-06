Francisco León revela que es homosexual: “Me siento en un renacer”

A través de un video de dos minutos 45 segundos, colgado en su cuenta de Instagram, el cantante, animador, modelo y empresario Francisco León habló este jueves de su orientación sexual. Lo hizo, con absoluta tranquilidad, y de frente a sus 145 mil seguidores en la citada red social.

“Siempre he sido conciliador, luchador con las buenas causas y honesto con las personas que han estado a mi alrededor (…) Quiero decirles, para aclarar algunas dudas que he visto por allí en Instagram, que soy homosexual”.

La decisión de hablar ocurre en el momento que así lo consideró y, a juzgar por el discurso compartido, no le importó si para algunos fue tarde y para otros temprano, pues lo anunció en el momento en el que sintió que debía ser honesto y avanzar. Su colega Marycarmen Sobrino fue la primera en comentarle con un corazón la decisión, reseñó Chévere Life.

Siempre me había ahogado esa palabra por temor, por miedo al qué dirán, por venir de un país que no está preparado para que un Míster Venezuela, un presentador de un programa matutino, un cantante saliera del clóset en la década del 2000. Sé que muchos lo sabían, otros lo sospechaban y a otros no les importaba. Pero a mí sí me importa y mucho”.