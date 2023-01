Falleció la escritora Victoria de Stefano

La escritora y filósofa Victoria de Stefano falleció este viernes 6 de enero a los 82 años de edad, informaron allegados en las redes sociales.

Dueña de una escritura exquisita y precisa, De Stefano fue autora de una vasta obra que incluye novelas como Cabo de vida, Historias de la marcha a pie, Lluvia y Venimos, vamos. También escribió ensayos y diarios.

Aunque era originaria de Rímini, Italia, donde nació en 1940, la escritora se arraigó en Venezuela desde su llegada al país en 1946, cuando apenas tenía 6 años de edad.

Su educación primaria y secundaria se desarrolló en el Instituto Politécnico Educacional y estudió Filosofía en la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde más adelante se destacó como profesora de Filosofía Contemporánea, Ética y Estética.

De Stefano fue reconocida con el Premio Municipal de Novela de Caracas por su título Historias de la marcha a pie (1997). También fue finalista del Premio Rómulo Gallegos en 1998.

En 2018 recibió la Ordine di Cavaliere della Repubblica Italiana, un reconocimiento que destaca los logros adquiridos para Italia en el campo de las ciencias, las letras, las artes, el deporte, la economía o el ejercicio de cargos públicos.

En 2020, en una entrevista para el Papel Literario a propósito de sus 80 años, afirmó sobre el oficio de escribir: “El oficio de escribir se ejerce en la soledad, soledad y anonimato forman parte de la idiosincrasia del escritor. Muchos se recluyen porque sienten que el exceso de exposición pública no es bueno para el arduo e implacable trabajo de escribir, el que a menudo exige una ingente inversión de tiempo perdido y mucho, mucho esfuerzo. Necesitan aislarse, porque intuyen que, de no ser así, se arriesgan a malgastar lo que tienen para ofrecer de más propio y personal a sus ideales más que potenciales lectores, o a no encontrarlo nunca”.