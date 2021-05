Falleció en Francia el artista venezolano Octavio Herrera

Desde Francia, donde residía hace más de cuatro décadas, llega la noticia del fallecimiento del artista venezolano Octavio Herrera, reconocido como uno de los maestros contemporáneos del arte cinético y geométrico en la capital gala, recoge El Universal.

“Octavio Herrera ha desarrollado su pintura dentro de una especie de arquitectura a dos dimensiones, donde el color es determinante en la ambigüedad del espacio sugerido. Durante los siete años que lleva en París, he sido testigo de su evolución y como él mismo lo dice, de la continua depuración de su lenguaje”. Con esas palabras se refería el artista Carlos Cruz Diez a la obra de este creador que rompió los límites entre la pintura y la escultura, en la búsqueda de la originalidad de su obra.

Herrera nació en Campo Carabobo en 1952, pero su vida transcurrió en el estado Aragua, en cuya escuela de artes plásticas Rafael Monasterios cursa estudios hasta 1977, cuando se marcha a París, y continuó su formación en la Universidad París VIII.

Desde su llegada a esa capital, guardando siempre tiempo para desarrollar su obra, compartió la actividad de sus estudios con la asistencia a diferentes maestros dentro de la plástica contemporánea, como Carmelo Arden Quin, cofundador del movimiento MADI.

“Le Parc me dijo que necesitaba un asistente. Trabajé también con Asdrúbal Colmenárez, quien tenía una capacidad intelectual extraordinaria, y de esta forma empiezo también a ayudar a otros artistas. Me pagaban bien. Le trabajé a Cruz-Diez a quien le restauré una obra. Y en 1983 consigo mi primer trabajo importante. He tenido suerte para conseguir buenos trabajos”, declaró el artista al blog “Azul Fortaleza” en 2009.

Tuve suerte -añadía- porque a la galerista Denise René se le fue el que la maneja el depósito y le pregunta a Cruz -Diez qué quien podría hacer ese trabajo. Ella me vio muy joven, pero al ponerme a prueba me convertí en su mano derecha, y hasta me delegó en una oportunidad el recibir al presidente de Francia”.

Desde la capital francesa, su obra fue presentada en Suiza, Alemania, Italia, Japón, España, USA, Inglaterra, Cuba, Brasil, entre las más importantes.